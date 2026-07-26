Premundial Sub-20: Honduras cae de forma agónica en su debut ante Jamaica

Puebla, México.

La Selección Sub-20 de Honduras sufrió una dolorosa derrota en su debut en el Premundial Sub-20 de Concacaf luego de caer 2-1 frente a Jamaica la noche de este domingo en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México. La Bicolor, dirigida por Orlando López, fue superior durante buena parte del compromiso, generó las mejores ocasiones de gol y parecía encaminada a rescatar un valioso empate, pero un tanto en la última jugada del partido terminó por dejarla con las manos vacías.

El conjunto catracho pagó muy caro su falta de contundencia frente al arco rival y vio cómo se le escapaba un punto cuando el reloj marcaba el minuto 95. Brandon Anthony Bent apareció dentro del área tras un tiro de esquina y, con un remate que se desvió en la defensa hondureña, terminó enviando el balón al fondo de la red para desatar la euforia jamaicana y el silencio en el campamento nacional. La derrota representa un duro golpe para Honduras, que comenzó con el pie izquierdo su camino hacia la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, así como en la lucha por el único boleto de Concacaf a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

ACCIONES

Desde los primeros minutos, la Mini H mostró una propuesta ofensiva y dejó claro que quería imponer condiciones. Apenas al minuto seis llegó la primera ocasión clara del encuentro cuando David Flores conectó un certero cabezazo tras un centro de Arana, pero el balón pasó rozando el poste izquierdo.

La presión hondureña continuó y al minuto 14 volvió a aparecer David Flores dentro del área. El delantero ganó nuevamente por alto y sacó otro remate de cabeza que pasó muy cerca del arco jamaicano, confirmando el dominio que ejercía la Bicolor en el arranque del compromiso. Sin embargo, cuando Honduras atravesaba su mejor momento llegó el inesperado golpe. Jamaica aprovechó prácticamente su primera llegada de peligro para abrir el marcador. Nolan ingresó al área, dejó atrás al defensor Kendry Villafuerte y sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo, imposible para el guardameta hondureño.

Lejos de bajar los brazos, Honduras mantuvo el control de la pelota y buscó reaccionar mediante remates de media distancia y constantes aproximaciones por las bandas. La defensa jamaicana respondió con orden y logró despejar cada intento de la escuadra catracha durante el resto del primer tiempo. Al minuto 26, Alfredo Rodríguez de Honduras estuvo muy cerca de igualar las acciones con un potente disparo desde fuera del área que pasó apenas rozando el palo. El mediocampista sacó un verdadero misil que por centímetros no terminó en el fondo de la portería. Jamaica también tuvo opciones para ampliar la diferencia antes del descanso. Al minuto 38, Scott quedó mano a mano con el guardameta hondureño, pero el arquero reaccionó de manera brillante y desvió el remate con el pie para mantener con vida a la Bicolor.



COMPLEMENTO

Para el segundo tiempo, Orlando López decidió mover sus piezas y envió al terreno de juego a Nicolás Balbas, futbolista del Deportivo La Coruña, quien cambió por completo el ritmo ofensivo del equipo nacional. La presión hondureña fue aumentando con el paso de los minutos. Al 69, Richard Martínez sacó un potente remate desde fuera del área que pasó muy cerca del arco jamaicano, mientras la Bicolor insistía en busca del empate. La recompensa llegó finalmente al minuto 74. Nicolás Balbas protagonizó una extraordinaria jugada individual, superó a varios rivales y filtró un preciso pase en profundidad para Víctor Salazar. El delantero ingresó al área y definió con autoridad para vencer al guardameta caribeño y colocar el merecido 1-1.

Con el empate, Honduras tomó confianza y estuvo muy cerca de darle vuelta al marcador. Al minuto 83, Jayrol Fernández desbordó por la banda y envió un centro peligroso que Moya no logró conectar por muy poco frente al arco. La ocasión más clara para completar la remontada llegó al minuto 87. Víctor Salazar volvió a aparecer con un potente disparo que pasó besando el poste, dejando escapar una oportunidad inmejorable para adelantar a la Bicolor.

DOLOROSO

Cuando todo apuntaba a que Honduras rescataría un empate, llegó la tragedia deportiva. El árbitro añadió cuatro minutos y, en la última acción del encuentro, Jamaica ejecutó un tiro de esquina. La defensa hondureña no logró despejar el balón y Brandon Anthony Bent sacó un remate dentro del área que se desvió en un defensor antes de terminar en el fondo de la red. El gol al minuto 95 sentenció el 2-1 definitivo y dejó a los jugadores hondureños tendidos sobre el césped, conscientes de que habían dejado escapar un resultado importante. La derrota deja a Honduras en una situación comprometida dentro del Grupo C. Ahora la Bicolor está obligada a sumar en sus siguientes compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final del torneo.

El próximo desafío será este miércoles 29 de julio frente a Canadá, selección que comenzó el campeonato con una contundente victoria de 3-0 sobre Panamá y que lidera el grupo tras la primera jornada. El duelo será determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Orlando López. Para avanzar a los cuartos de final, Honduras deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo C. Si finaliza en la tercera posición, aún tendrá posibilidades de clasificar, siempre que logre ubicarse entre los dos mejores terceros de toda la competencia. El Premundial Sub-20 de Concacaf se disputa en tres sedes de México: el Estadio Banorte, en Ciudad de México, y los estadios Cuauhtémoc y Universitario BUAP, ambos en Puebla. Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales asegurarán automáticamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, mientras que el campeón obtendrá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En caso de que Estados Unidos conquiste el torneo, la plaza olímpica será otorgada al subcampeón, ya que los norteamericanos tienen asegurada su participación como país anfitrión.

FICHA TÉCNICA