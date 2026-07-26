Estados Unidos arrasa y receta goleada en su debut en el Premundial Sub-20

Puebla, México.

La selección de Estados Unidos confirmó su condición de favorito este sábado con su goleada por 3-0 sobre Haití en su primer juego en el torneo de la Concacaf que se realiza en Puebla, población ubicada 130 kilómetros al oriente de la Ciudad de México.

Los goles del triunfo fueron de Dino Klapija, Rubén Ramos, de penalti, y Santiago Morales, también desde el manchón penal. Estas selecciones forman parte del grupo A del Campeonato sub'20 de la Concacaf junto a Cuba y El Salvador, que tiene en juego cupos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.

Ambos equipos empezaron el duelo a ritmo lento. Al minuto 10 el partido se vio interrumpido por un corte de energía eléctrica que se solucionó aproximadamente 10 minutos después.