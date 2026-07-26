Honduras conquista su primera medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Santo Domingo, República Dominicana.

¡Histórico! El taekwondista Derek Midence le regaló una inmensa alegría a Honduras al conquistar este domingo en Santo Domingo la primera medalla para la delegación hondureña en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras asegurar, como mínimo, la presea de plata y avanzar a la gran final de la categoría -54 kilogramos. En una semifinal cargada de intensidad y emoción, el catracho se enfrentó al venezolano Juan Grimaldo, protagonizando un combate de alto nivel que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Con determinación, inteligencia y una impecable exhibición técnica, Midence logró imponerse 2-1, demostrando que el trabajo, la disciplina y el sacrificio de años pueden dar frutos en los escenarios más importantes del deporte regional.

Derek mostró una gran capacidad para sobreponerse a la presión, manteniendo la calma en los momentos decisivos y dejando claro por qué es uno de los máximos referentes del taekwondo hondureño. Su actuación despertó el orgullo de toda una nación que siguió de cerca cada instante del combate.

"Estamos orgullos de vos y de todo tu esfuerzo, llevas con orgullo esas bandera", señaló el Comité Olímpico Hondureño en sus redes sociales oficiales.

Con esta clasificación, Honduras ya tiene asegurada su primera medalla en la competición, un resultado que representa mucho más que un logro individual.

EJEMPLO DE PERSEVERANCIA