Honduras Sub-20 vs Jamaica, EN VIVO, Premundial Sub-20, horario y dónde verlo

Puebla, México.

Llegó el gran día. La Selección Sub-20 de Honduras debuta este domingo 26 de julio en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, torneo en el que buscará asegurar uno de los boletos tanto para la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un total de 12 selecciones competirán en el certamen. Seis de ellas obtuvieron su clasificación de manera directa por su posición en el ranking Sub-20 de Concacaf, mientras que las otras seis lograron su pase a través de la fase eliminatoria.

Honduras integra el Grupo C, donde se medirá ante Jamaica, Canadá y Panamá en busca de uno de los boletos a la siguiente ronda. El estreno del conjunto dirigido por Orlando López será este domingo a las 7:00 de la noche (hora de Honduras) frente a Jamaica, en el Estadio Universitario BUAP, ubicado en Puebla, México. Posteriormente, la 'H' enfrentará a Canadá el miércoles 29 de julio y cerrará la fase de grupos frente a Panamá el sábado 1 de agosto, ambos compromisos también programados para las 7:00 de la noche. La Bicolor llega al torneo con una base importante de futbolistas de la Liga Nacional, complementada por varios legionarios, entre ellos Allan Cury (CF Damm, España), Kendry Villafuerte (Inter Miami, Estados Unidos), José Rodríguez (FC Barcelona, España), Richard Martínez (Girona, España), Nicolás Balbás (RC Deportivo, España) y Sam Valle (SYC, Estados Unidos). No obstante, el equipo también sufrirá bajas sensibles. Luis Suazo, Keyrol Figueroa, Dereck Moncada y Víctor Vandenbroucke no podrán disputar el torneo tras no recibir el permiso de sus respectivos clubes.

FORMATO DE LA COMPETENCIA

Para avanzar a los cuartos de final, Honduras deberá finalizar entre los dos primeros lugares del Grupo C. En caso de terminar tercero, todavía tendrá posibilidades de clasificar, aunque únicamente si logra ubicarse entre los dos mejores terceros del campeonato. El Premundial Sub-20 se disputará en tres escenarios de México: el Estadio Banorte, en Ciudad de México, y los estadios Cuauhtémoc y Universitario BUAP, ambos en Puebla. Las cuatro selecciones semifinalistas obtendrán automáticamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, mientras que el campeón del torneo conseguirá el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos conquista el título, la plaza olímpica será otorgada al subcampeón, debido a que ya está clasificado como país anfitrión.

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El duelo Honduras vs Jamaica de este domingo 26 de julio por el Premundial Sub-20 de Concacaf comenzará a partir de las 7 de la noche, horario hondureño. Se podrá ver por las señales de ESPN 5 y Disney Plus Premium.

CALENDARIO DE HONDURAS EN EL PREMUNDIAL SUB-20