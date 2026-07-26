Concacaf pone un nuevo reto al árbitro Saíd Martínez tras su destacado Mundial 2026

El destacado desempeño en el Mundial de United 2026 continúa reforzar el curriculum del árbitro hondureño Saíd Martínez, quien ha recibido el respaldo de las autoridades de la Concacaf para sus próximas competiciones.

El silbante catracho deberá alistar maletas para tomar un nuevo reto internacional, donde ya se lo ha hecho con destacada participación en la Leagues Cup, duelos que enfrentan los clubes mexicanos y de la MLS.

En esta oportunidad, el torneo se llevará a cabo entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre y para ello, la Concacaf ha vuelto a confiar en los árbitros hondureños Saíd Martínez, Selvin Brown y Jefferson Escobar asistirán a una capacitación importante para repasar todas las reglas del juego entre el 27 y el 29 de julio.