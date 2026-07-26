  1. Inicio
  2. · Deportes

Concacaf pone un nuevo reto al árbitro Saíd Martínez tras su destacado Mundial 2026

El árbitro hondureño recibe el respaldo de la Concacaf luego de brillar en el Mundial y es seleccionado para nuevo torneo.

Concacaf pone un nuevo reto al árbitro Saíd Martínez tras su destacado Mundial 2026

Saíd Martínez tiene un nuevo desafío por delante tras el gran trabajo que realizó en el Mundial 2026.

El destacado desempeño en el Mundial de United 2026 continúa reforzar el curriculum del árbitro hondureño Saíd Martínez, quien ha recibido el respaldo de las autoridades de la Concacaf para sus próximas competiciones.

El silbante catracho deberá alistar maletas para tomar un nuevo reto internacional, donde ya se lo ha hecho con destacada participación en la Leagues Cup, duelos que enfrentan los clubes mexicanos y de la MLS.

En esta oportunidad, el torneo se llevará a cabo entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre y para ello, la Concacaf ha vuelto a confiar en los árbitros hondureños Saíd Martínez, Selvin Brown y Jefferson Escobar asistirán a una capacitación importante para repasar todas las reglas del juego entre el 27 y el 29 de julio.

Said hace confesiones inesperadas y lo que le pasó con Bellingham

La reciente participación del "Matemático" en la Copa del Mundo le abrió nuevamente las puertas para ser de la partida en este nuevo evento en el que ya lo ha hecho.

Otros de los silbantes hondureños que tendrán participación son: Cristian Ramírez, Roney Salinas, Gerson Orellana y Walter López trabajarán como asistentes de línea.

Además, ya han sido seleccionados para la cabina del VAR a dos a dos árbitros con recorrido en la Liga Nacional: Nelson Salgado y Shirley Perelló, ambos con experiencia en torneos internacionales.

Cabe recordar que uno de los partidos más importantes de este torneo lo dirigió Saíd Martínez, quien estuvo presente en el debut de Lionel Messi con el Inter Miami.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias