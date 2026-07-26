JOH se traslada en la paila de un pickup hacia la Finca Rocío tras regresar a Honduras

Comayagua, Honduras

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , inició este domingo su recorrido hacia la Finca Rocío, en Comayagua , a bordo de la paila de un vehículo tipo pickup de color blanco, luego de aterrizar en un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional de Palmerola y reencontrarse con su familia tras su regreso al país.

Tras descender de la aeronave, Hernández saludó a sus familiares en un encuentro privado y posteriormente se acercó a los cientos de simpatizantes que se congregaron en las afueras de la terminal aérea para darle la bienvenida.

Entre aplausos, banderas y muestras de apoyo, el exmandatario respondió con saludos antes de iniciar el traslado por vía terrestre. El desplazamiento hacia la Finca Rocío forma parte del itinerario previsto de su regreso.

En ese lugar, programado para las 9:30 de la mañana, el exjefe de Estado ofrecerá sus primeras declaraciones públicas en suelo hondureño, donde tiene previsto agradecer a Dios y a las personas que, según su entorno, mantuvieron oraciones durante el tiempo que enfrentó su proceso judicial en Estados Unidos.

Más tarde, la agenda contempla el traslado de la comitiva al aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa. A las 2:00 de la tarde, Hernández brindará un segundo mensaje público y, durante el acto, su esposa, Ana García de Hernández, le colocará nuevamente su anillo matrimonial.

Posteriormente, el expresidente se dirigirá a su residencia en la capital, de donde salió hace más de cuatro años tras su captura con fines de extradición.