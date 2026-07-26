Conductor ebrio provoca múltiple accidente en San Pedro Sula y deja cuatro heridos

San Pedro Sula

Según el reporte preliminar, que no detalla el lugar de los hechos, el automovilista transitaba a alta velocidad cuando impactó contra otros vehículos que circulaban por la zona. El fuerte choque provocó momentos de angustia entre los testigos y conductores que transitaban por el lugar, quienes de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro.

Un violento accidente de tránsito provocado ayer por un conductor en estado de ebriedad, de acuerdo a la Policía Nacional , dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas, incluidos dos menores de edad; además de severos daños materiales en al menos cinco vehículos en San Pedro Sula , zona norte de Honduras.

Hasta el sitio de los hechos se desplazaron paramédicos y personal de emergencia para brindar los primeros auxilios a las víctimas, cuyos nombres no fueron revelados.

Un motociclista, quien se llevó la peor parte del impacto, fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de la ciudad debido a la severidad de sus lesiones; al igual que los dos menores y la otra persona herida.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena. Tras realizarle las pruebas correspondientes al conductor responsable, las autoridades confirmaron que el individuo conducía bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido de inmediato.

El hombre enfrentará cargos por los delitos de conducción temeraria, lesiones culposas y daños a la propiedad ajena.