Capturan al hombre acusado de matar al exregidor Rafael Herrera luego de un reclamo por un perro en Valle

Valle, Honduras.

La Policía Nacional confirmó este sábado la captura del hombre señalado como presunto responsable del asesinato de un padre de familia y de herir a su hijo durante un hecho violento ocurrido en el municipio de Goascorán, departamento de Valle. De acuerdo con el reporte oficial, el detenido es sospechoso de disparar contra Rafael Herrera, identificado de manera preliminar como exregidor de Goascorán y comerciante de la zona, quien murió a causa de las heridas. En el mismo ataque resultó gravemente lesionado su hijo, también llamado Rafael Herrera, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

En un comunicado, la Policía Nacional informó que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente comenzó cuando el hijo de la víctima regresó a su vivienda tras haber sido mordido por un perro. "Las primeras investigaciones revelan que cuando el hijo del occiso llegó a su casa con una mordida de un perro, éste fue a reclamarle al dueño junto a su hijo y cuando estos se dieron la espalda, el ahora detenido les disparó. El hijo quedó herido y el papá falleció", detalló la institución policial en Facebook. Tras el hecho, equipos de la Policía Nacional iniciaron las diligencias investigativas y desarrollaron un operativo que permitió ubicar y capturar al principal sospechoso del crimen, identificado únicamente como Pascual.