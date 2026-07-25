Feria, presupuesto y ChatGPT agitan "guerra digital" en alcaldía de La Lima

San Pedro Sula, Honduras

Una controversia que normalmente se resolvería entre actas, mociones y votaciones de la Corporación Municipal de La Lima se ha transformado en una inusual batalla campal en las redes sociales entre el alcalde de La Lima, José Santiago Motiño, y seis regidores que adversan su administración. El intercambio incluye videos, comunicados, diseños gráficos, acusaciones de mentiras, señalamientos por supuestos bloqueos políticos y hasta referencias directas a la inteligencia artificial. ChatGPT, sin tener voto ni asiento en la Corporación Municipal, terminó convertido en otro protagonista de la disputa. El enfrentamiento se intensificó alrededor de la organización de la Feria de La Lima que se celebra en agosto y de la propuesta de aumentar los recursos destinados a las actividades. Motiño ha sostenido que las decisiones de los regidores opositores están retrasando iniciativas que podrían beneficiar económicamente al municipio. “Una cosa es lo que dicen en las redes sociales. Otra muy distinta es lo que hacen cuando se sientan en la mesa de la Corporación Municipal. Ahí no cuentan los discursos ni las publicaciones; ahí cuentan los votos”, expresó el alcalde en un mensaje publicado el 22 de julio. Motiño afirmó que el retraso de una obra, inversión o proyecto no lo perjudica personalmente, sino que afecta a comerciantes, jóvenes, emprendedores y familias que esperan oportunidades. También pidió a los ciudadanos comparar los discursos de los funcionarios con la manera en que votan durante las sesiones municipales. En su publicación, el jefe edilicio cerró con una alusión a dos de sus adversarios, a quienes llamó “Pinky y Cerebro”, y anticipó que podrían atribuir su mensaje a la inteligencia artificial. “Algunos usan la tecnología para avanzar; otros solo la usan como excusa porque les cuesta aceptar que hay quienes trabajan mejor”, escribió.

La controversia tomó mayor fuerza este jueves, después de que Motiño asegurara que una empresa decidió no respaldar la feria por situaciones heredadas de administraciones anteriores. Según el alcalde, la pérdida de ese apoyo no representa un golpe para él, sino para los comerciantes, taxistas, emprendedores y familias que se benefician del movimiento económico generado por la celebración. “La Feria de La Lima se hará, con más apoyo o con menos apoyo”, aseguró. En ese nuevo pronunciamiento volvió a referirse a “Pinky y Cerebro” y defendió el uso de herramientas tecnológicas para ordenar sus ideas. “La IA no gana elecciones, no administra municipios y tampoco construye calles. Solo ayuda a ordenar ideas, porque las obras todavía las hacen las personas. Así que, en lugar de pelear con ChatGPT, mejor aprendan a usarlo. Les prometo que no muerde y hasta corrige la ortografía”, publicó Motiño.

Regidores responden

Los regidores liberales Wendy Gámez, Gelin Benítez y Reynaldo Maldonado respondieron mediante un comunicado gráfico titulado “Hablar con la verdad es respetar la inteligencia de la comunidad de La Lima”, en el que aseguraron que no se oponen a las obras ni a la realización de la feria. "¡No al odio ni a la desinformación! ¿A qué se oponen los regidores?Hablar con la verdad también es respetar la inteligencia del pueblo.Nadie está en contra del desarrollo de La Lima. Lo que no podemos apoyar es que se intente hacer creer que votar en contra de un gasto específico significa estar en contra del municipio", expresan en el comunicado público. En el documento sostienen que votaron a favor del tercer carril, los puentes y una ampliación presupuestaria superior a los 27 millones de lempiras. También afirman que la feria ya cuenta con una asignación de 500,000 lempiras y que su rechazo se dirige a la incorporación de un millón de lempiras adicionales, lo que elevaría el presupuesto total a L1.5 millones. “Votar en contra de un gasto no priorizado, cuando las finanzas municipales no lo permiten, es administrar con responsabilidad. Nosotros no frenamos a La Lima, priorizamos sus necesidades reales”, expresaron. Los funcionarios indicaron que esos recursos deberían orientarse a calles, agua potable, drenajes, alumbrado público y apoyo a las comunidades. Además, señalaron que fiscalizar las decisiones de la administración no equivale a obstaculizar el desarrollo del municipio. Maldonado acompañó la publicación con una imagen de un acta que muestra una ampliación de ingresos por L27,174,154.13 y egresos por L27,174,154.12 correspondientes a recursos de balance. Entre los destinos consignados aparecen mantenimiento del edificio municipal, reparación de puentes, ampliación de un tercer carril, bacheo, reparación de escuelas, compra de vehículos, ayudas sociales y pago de obligaciones de años anteriores.

Laínez acusa al alcalde de desinformar

Santos Laínez, regidor de Libertad y Refundación y exalcalde de La Lima, también cuestionó públicamente la versión de Motiño. Según Laínez, la administración municipal ya dispone de medio millón de lempiras para desarrollar la feria y debería ajustar las actividades a esa capacidad financiera. El exalcalde afirmó que durante su primer año de gestión recibió una asignación similar y que en 2023 las actividades se desarrollaron sin una partida adicional aprobada por la Corporación Municipal. Laínez sostuvo que el municipio mantiene deudas y necesidades urgentes que deben considerarse antes de incrementar el gasto en espectáculos. También negó que el alcalde haya sometido formalmente a discusión una ampliación específica para contratar al Grupo Miramar. “Él lanza los dardos a las redes sociales para convencer o mentirle al pueblo de que quiere hacer algo y les echa la culpa a los regidores”, expresó Laínez, quien calificó al grupo como una “oposición constructiva”. La confrontación también ha estado acompañada de montajes gráficos difundidos desde ambos sectores. En una de las publicaciones vinculadas al alcalde se presenta a los opositores bajo el encabezado “Regidores de la oposición” y se les acusa de obstaculizar la administración. En respuesta, los liberales difundieron su propio diseño para exponer las votaciones y partidas que, según ellos, sí han respaldado. Lo que comenzó como una diferencia sobre prioridades presupuestarias terminó así convertido en una disputa pública de mensajes, videos e imágenes cuidadosamente elaboradas. Entre acusaciones políticas, cifras municipales y referencias humorísticas a la inteligencia artificial, la discusión de fondo continúa siendo la misma: cuánto debe destinar La Lima a su feria y cuáles necesidades deberían atenderse primero.