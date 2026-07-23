"La muerte no avisa": el último mensaje de Ariana antes de morir en accidente de moto

“La muerte no avisa. Cuídense, amen y demuestren en vida, por si es la última vez”, escribió Ariana Montejano en su última publicación en redes sociales.
Una reflexión que tomó relevancia después de que la joven de 19 años muriera en un accidente de tránsito en Guadalajara, México.
La motociclista perdió la vida luego de impactar contra una camioneta mientras presuntamente escapaba de una revisión de la Policía Vial por circular sin placas.
El hecho ocurrió cuando la joven se movilizaba por una zona de la ciudad y ahora es investigado por las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes, agentes policiales le marcaron el alto para realizar una revisión; sin embargo, Ariana habría acelerado e iniciado una huida que terminó en un cruce de avenidas, donde ocurrió el fuerte impacto.
Tras el accidente, la atención de las autoridades se centró inicialmente en el conductor de la camioneta involucrada, debido a que fue señalado como posible responsable del hecho.
Sin embargo, los peritajes realizados determinaron que el automovilista no tuvo responsabilidad en la muerte de la joven motociclista, por lo que recuperó su libertad mientras avanzaban las investigaciones.
El caso tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades analizaran la actuación del agente de la Policía Vial que presuntamente seguía a Ariana antes del accidente.
Según las investigaciones, los registros del GPS de la motocicleta oficial y del dispositivo electrónico utilizado por el agente para emitir infracciones permitieron reconstruir los movimientos realizados antes del choque.
Tras estos análisis, el oficial fue separado de su cargo mientras las autoridades continúan con las diligencias para establecer si existieron posibles responsabilidades durante el procedimiento.
De acuerdo con la investigación, el agente habría omitido en su informe que se encontraba siguiendo a la joven antes del accidente, situación que ahora forma parte de las pruebas revisadas por las autoridades.
También se analiza si el oficial permaneció en el lugar del accidente como primer respondiente y si solicitó asistencia médica luego del impacto sufrido por la motociclista.
Las autoridades buscan determinar si hubo alguna posible omisión en los protocolos de atención que correspondían después del hecho, mientras el caso continúa bajo investigación.
La muerte de Ariana Montejano causó conmoción entre familiares, amigos y miembros de la comunidad motociclista, quienes expresaron mensajes de dolor tras conocer la tragedia.
Personas cercanas describieron a la joven como una mujer independiente, trabajadora y emprendedora.
Ariana era madre de dos hijos, quienes quedaron sin su cuidado tras su fallecimiento.
En redes sociales, usuarios compartieron mensajes de despedida y recordaron algunos momentos de la vida de la joven, así como sus publicaciones antes del accidente.
Entre esas publicaciones destacó su último mensaje, en el que invitaba a sus seguidores a valorar a sus seres queridos y aprovechar cada momento de la vida.
El caso también generó un debate entre motociclistas, quienes cuestionaron los riesgos de las persecuciones por infracciones relacionadas con la falta de placas.
Algunos miembros de este sector han pedido revisar los procedimientos de control para evitar que situaciones administrativas puedan terminar en tragedias. Sin embargo, las autoridades también investigan las circunstancias que llevaron a Ariana a escapar de la revisión policial, debido a que presuntamente conducía una motocicleta sin placas y no atendió la orden de detenerse.
Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Ariana enfrenta la pérdida de una madre y una hija, a la espera de que las autoridades esclarezcan completamente las circunstancias del accidente.