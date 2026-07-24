Presidente Nasry Asfura se pronuncia sobre el retorno de Juan Orlando Hernández a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

A dos días del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández al país, el presidente Nasry Asfura se pronunció por primera vez sobre su llegada y afirmó que el Gobierno cumplirá con su obligación de recibirlo como a cualquier ciudadano hondureño. Durante una entrevista en la que abordó proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria, el mandatario fue consultado sobre el retorno de Hernández, previsto para el próximo 26 de julio. En respuesta, Asfura expresó: "Honduras recibe a cada hondureño que entra a Honduras, lo recibimos aquí y ese es un deber del Gobierno recibir a cada uno".

El mandatario Asfura no hizo valoraciones políticas sobre el expresidente ni se refirió al proceso judicial que enfrenta en el país. Tras responder la pregunta, continuó desarrollando los temas relacionados con las obras públicas y los proyectos de desarrollo impulsados por su administración.

La llegada de JOH a Honduras

El retorno de Juan Orlando Hernández se producirá luego de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, tras admitir una solicitud de presentación voluntaria dentro del proceso judicial conocido como Pandora II. La suspensión estará vigente del 20 de julio al 3 de agosto de 2026, período durante el cual el exmandatario deberá comparecer ante la justicia hondureña. En ese expediente, Hernández enfrenta señalamientos por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, relacionados con una investigación sobre el supuesto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013. El expresidente recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto mientras cumplía una condena impuesta por una corte de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Su familia informó que el arribo está previsto entre las 8:30 y 9:00 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. Posteriormente, simpatizantes y dirigentes del Partido Nacional han anunciado actividades de bienvenida y un acto de acción de gracias en Tegucigalpa.

Reacción del general Héctor Valerio Ardón

En relación con la seguridad durante el retorno del exmandatario, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, confirmó que las Fuerzas Armadas de Honduras brindarán seguridad a Juan Orlando Hernández durante su ingreso al país. "En cuanto al señor expresidente Juan Orlando Hernández, con el simple hecho de que es un expresidente de la República, la misma ley nos faculta y nos da la potestad para poderlo hacer, de igual forma proteger a su familia y a sus hijos", declaró el alto oficial.