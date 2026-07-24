Defensa de JOH solicita asistencia internacional para recuperar 131 bienes asegurados

Tegucigalpa, Honduras.

A dos días del regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), su equipo legal anunció un nuevo paso en su estrategia judicial al solicitar asistencia jurídica internacional para respaldar la petición de devolución de los bienes que fueron asegurados mediante un proceso de privación de dominio. La solicitud fue confirmada por Angie Colindres, abogada defensora de Hernández, quien explicó que meses atrás presentaron un escrito para que el Juzgado de Privación de Dominio gestione comunicaciones oficiales con las autoridades de Estados Unidos y obtenga documentación relacionada con la situación legal del exmandatario. Según Colindres, el objetivo es que las autoridades estadounidenses remitan el indulto presidencial otorgado a Hernández, así como documentos oficiales que certifiquen que el proceso judicial en ese país fue cerrado y desestimado.

"Se ha solicitado una asistencia jurídica internacional con el objetivo de que el juzgado de privación de dominio envíe las comunicaciones oficiales a Estados Unidos para que remitan el indulto presidencial y los documentos que acrediten que su caso en Estados Unidos ha sido cerrado y desestimado de forma total", expresó. La defensa sostiene que el proceso de privación de dominio iniciado en Honduras fue promovido aproximadamente 45 días después de la extradición del expresidente y que estuvo fundamentado en las acusaciones presentadas por la justicia estadounidense. En ese sentido, Colindres argumentó que, al no existir actualmente un proceso abierto en ese país, el juzgado hondureño deberá valorar la nueva documentación. "Si ya no hay acusaciones, si ya no hay un caso abierto y todo está totalmente desestimado, lo que procede es que el juzgado de privación de dominio valore todos esos medios probatorios para que proceda a la devolución de los bienes", afirmó la profesional del derecho. La abogada explicó que únicamente el Juzgado de Privación de Dominio tiene la facultad de ordenar la devolución de los bienes asegurados, mediante una resolución judicial. "Las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Solo el juzgado de privación de dominio, mediante una orden judicial, podrá determinar la devolución de esos bienes", señaló. De acuerdo con la defensa, el proceso involucra alrededor de 131 bienes ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira. Colindres aseguró que la mayoría de estas propiedades fueron adquiridas mediante herencias familiares y que su origen es "100 % lícito". "Esos bienes, en su gran mayoría, fueron adquiridos por herencias. Nosotros como equipo de defensa pregonamos del origen 100 % lícito de cada uno de los bienes que fueron injustamente asegurados por parte de los órganos jurisdiccionales", manifestó.