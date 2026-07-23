La ayuda llega a 1,400 familias de San Pedro Sula con apoyo del PMA

Con rostros de agradecimiento y alegría, 1,400 familias de distintos sectores de San Pedro Sula recibieron la segunda entrega de asistencia humanitaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el respaldo de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Los beneficiarios proceden de Cofradía, Satélite, El Merendón, Chamelecón, Rivera Hernández, Los Cármenes y del Comedor Infantil.
La distribución se desarrolló durante dos jornadas. En la primera fueron atendidas 668 familias de Cofradía, Satélite y El Merendón. En la segunda recibieron la asistencia familias de Chamelecón, Rivera Hernández, Los Cármenes y del Comedor Infantil, completando así la atención de las 1,400 familias beneficiadas.
Esta acción forma parte de la estrategia conjunta de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios, financiada por el Fondo Regional Humanitario para América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares en condición de mayor vulnerabilidad.
Representantes del programa explicaron que cada familia recibirá tres entregas, consistentes en una tarjeta con un valor de 150 dólares cada una, destinada a la compra de alimentos y productos de primera necesidad.
Respaldo municipal
Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa de San Pedro Sula, expresó que la jornada le permitió conocer de cerca la realidad que enfrentan muchas familias y compartir la alegría de quienes reciben este apoyo.
"Estoy siendo contagiosa de la alegría que siento las familias al recibir esta asistencia humanitaria que el Programa Mundial de Alimentos hace llegar a través de la infraestructura de la Municipalidad de San Pedro Sula", dijo Soto.
La vicealcaldesa destacó el impacto que tendrá esta ayuda en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes podrán acceder a alimentos esenciales para sus hogares.
Por su parte, Ingrid Núñez, responsable de la suboficina del Programa Mundial de Alimentos en San Pedro Sula, explicó que esto corresponde a la segunda distribución del proyecto.
"Cada familia recibe una tarjeta con un valor de 150 dólares, equivalente a aproximadamente L3,978, para adquirir alimentos y productos de primera necesidad en los supermercados autorizados", indicó Núñez.
El representante del PMA agregó que, aproximadamente dentro de un mes, se realizará la tercera y última entrega. Con ella, cada familia recibirá una asistencia total de 450 dólares.
Rosa Natarén, una de las beneficiarias del Comedor Infantil, manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido.
"Esta ayuda viene a suplir muchas necesidades que tenemos en nuestros hogares".
Por su parte, Nolvia Yánez, residente del sector Los Cármenes, destacó el impacto del beneficio en su familia.
"Tengo cinco hijos y este beneficio nos ha servido mucho para la alimentación de mi familia. Mis hijos han podido comer bien gracias a este apoyo", reiteró Yánez.