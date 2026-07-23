La ayuda llega a 1,400 familias de San Pedro Sula con apoyo del PMA

San Pedro Sula, Honduras

Con rostros de agradecimiento y alegría, 1,400 familias de distintos sectores de San Pedro Sula recibieron la segunda entrega de asistencia humanitaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el respaldo de la Municipalidad de San Pedro Sula.

Los beneficiarios proceden de Cofradía, Satélite, El Merendón, Chamelecón, Rivera Hernández, Los Cármenes y del Comedor Infantil.

La distribución se desarrolló durante dos jornadas. En la primera fueron atendidas 668 familias de Cofradía, Satélite y El Merendón. En la segunda recibieron la asistencia familias de Chamelecón, Rivera Hernández, Los Cármenes y del Comedor Infantil, completando así la atención de las 1,400 familias beneficiadas.

Esta acción forma parte de la estrategia conjunta de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios, financiada por el Fondo Regional Humanitario para América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares en condición de mayor vulnerabilidad.

Representantes del programa explicaron que cada familia recibirá tres entregas, consistentes en una tarjeta con un valor de 150 dólares cada una, destinada a la compra de alimentos y productos de primera necesidad.