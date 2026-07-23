Diputados del Parlacen ahora rendirán cuentas en el Congreso Nacional tras firma de convenio

Tegucigalpa, Honduras

La firma del acuerdo fue realizado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, junto a la titular del Parlacen, la guatemalteca Karla Gutiérrez, contando con la participación del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional, Rashid Mejía , designado como enlace para supervisar la ejecución de las cláusulas acordadas.

El Congreso Nacional de Honduras y el Parlamento Centroamericano ( Parlacen ) formalizaron este jueves un convenio de cooperación interinstitucional orientado a establecer un mecanismo directo de fiscalización, coordinación legislativa y transparencia sobre el trabajo que ejercen los diputados hondureños en el foro regional.​





​La medida responde a los continuos cuestionamientos de diversos sectores sociales y políticos en torno al rol operativo y la escasa visibilidad de los representantes hondureños en el organismo con sede en Guatemala, situación que ha generado debates sobre la efectividad de sus funciones.

​"Los diputados del Parlamento Centroamericano aquí en Honduras se comprometen a venir a dar cuentas al Congreso y a la población", aseveró Karla Gutiérrez durante la presentación del acuerdo, destacando la intención de fortalecer la diplomacia parlamentaria y propiciar un acercamiento real entre las instituciones del istmo y la ciudadanía.

​Por su parte, el congresista Rashid Mejía enfatizó que el eje central de la iniciativa radica en que la nómina de parlamentarios electos ante el Parlacen comparezca de forma periódica e institucional ante la Cámara Legislativa nacional para exponer sus dictámenes, proyectos y resultados alcanzados en sus sesiones.​

La implementación del convenio pretende además sentar un antecedente dentro de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), promoviendo que los congresos de la región repliquen esquemas de supervisión y control sobre la labor desempeñada por sus delegaciones internacionales.