Xiomara Castro se incorporará al Parlacen al concluir su mandato

Tegucigalpa

La presidenta Xiomara Castro notificó oficialmente al Parlamento Centroamericano (Parlacen) que se incorporará a ese organismo regional al concluir su mandato constitucional, el 27 de enero.

La decisión fue comunicada mediante una misiva dirigida a la junta directiva del Parlacen, en la que la mandataria hondureña informó que, al finalizar su periodo como jefa del Ejecutivo, pasará a formar parte del máximo foro de integración política y democrática de Centroamérica.

En el documento, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, recordó que su incorporación se ampara en el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, el cual regula la integración de ese órgano regional.

Este artículo establece que el Parlacen está conformado por 20 diputados titulares por cada Estado parte, electos mediante sufragio universal, directo y secreto, con mandatos que coinciden con el periodo presidencial del país que representan.

El texto legal también señala que los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros se integran al Parlamento al concluir su mandato.