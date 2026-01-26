$!Disputa en San Luis por la alcaldía: dos candidatos se adjudican el triunfo

San Pedro Sula, Honduras

Los pobladores del municipio de San Luis, Santa Bárbara, permanecen en zozobra ante la incertidumbre sobre quién asumirá la Alcaldía para el período 2026-2030, luego de que los candidatos del Partido Nacional y del partido Libertad y Refundación (Libre) se declararan ganadores. La disputa por el gobierno municipal se centra entre el actual alcalde Ronmel Rivera, quien buscó la reelección por Libre, y José Carlos Toro, candidato del Partido Nacional. Ambos aseguran haber obtenido la victoria tras un nuevo conteo de 24 urnas, de las 61 que conforman el municipio, revisión que resultaría determinante debido a la mínima diferencia de votos. Menos de cien sufragios mantienen la discordia.

El conflicto escaló hasta el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los resultados emitidos inicialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgaron el triunfo a Rivera, quien el domingo 25 de enero realizó la toma de posesión frente a cientos de seguidores, luego de recibir el pasado 20 de enero la credencial que lo acreditaba como ganador. Sin embargo, el resultado fue impugnado por José Carlos Toro, aspirante del Partido Nacional, quien asegura que el nuevo conteo de actas y cuadernillos realizado por el TJE lo coloca como vencedor con una ventaja de 48 votos sobre su contrincante. Rivera, por su parte, sostiene que ganó la alcaldía con una diferencia de 69 votos. Ante una posible anulación de su credencial, Rivera manifestó sentirse impotente, al considerar que esta acción representaría un duro golpe para la democracia y para el pueblo que, según dijo, lo eligió como alcalde.

“La mayor duda está en dos urnas, la 115 y la 104, las cuales nosotros ganamos de acuerdo con el biométrico. No estamos pidiendo que nos den votos, porque ya ganamos con 69 votos arriba de ellos. Lo que pedimos es que se respete la voluntad del pueblo. San Luis no es un botín y no es posible que sea afectado por intereses personales y económicos”, recalcó Ronmel Rivera, alcalde de San Luis. El candidato de Libre añadió que espera que el TJE actúe con justicia y respete la voluntad popular. “Si se me llegara a anular la credencial, buscaremos las instancias legales. Pero si eso sucede, no sé qué pueda pasar ni cómo lo tome el pueblo; lo que queremos es que haya paz”, afirmó.

Resolución del TJE

José Carlos Toro viajó este lunes a Tegucigalpa para esperar la resolución del TJE. Según explicó, “el tema está en discusión en el pleno, pero estamos seguros de que nos favorecerá. Nos apegamos a la ley y esperaremos a que ellos lo confirmen. En ese caso, realizaríamos la toma de posesión el fin de semana”.

“Uno de pueblo solo le queda trabajar. Al final el político solo busca su bienestar”, Adolfo Rivera, poblador de San Luis