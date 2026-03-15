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Un muerto en la captura de uno de los presuntos criminales más buscados en Honduras

El enfrentamiento con las fuerzas de seguridad se registró en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, norte del país

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 14:10 -
  • Agencia EFE
Un muerto en la captura de uno de los presuntos criminales más buscados en Honduras

Supuestos delincuentes detenidos por las autoridades hondureñas.

 Foto: Cortesía
Cortés, Honduras

Un presunto delincuente murió este domingo en un enfrentamiento con la Policía Nacional en el norte de Honduras durante una operación policial en la que fue capturado uno de los diez hombres más buscados que dirigía una banda criminal conocida como ‘La Kleivona', informó una fuente oficial.

El enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, en el que fueron capturados tres hombres, incluido Kleivin Orellana, quien lideraba la banda 'La Kleivona', se registró en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, norte del país, informó el comisionado de la Policía Nacional, Eduardo Lanza.

La Policía Nacional capturó a presuntos integrantes del grupo delictivo organizado conocido como “La Kleivona”, entre ellos su supuesto cabecilla, Kleivin Emilson Orellana Guzmán.

La Policía Nacional capturó a presuntos integrantes del grupo delictivo organizado conocido como “La Kleivona”, entre ellos su supuesto cabecilla, Kleivin Emilson Orellana Guzmán.

 (Foto: La Prensa)

Según Lanza, en la operación fueron decomisados al menos diez fusiles automáticos, más de una docena de cargadores, diez chalecos antibalas similares a los que utiliza la Policía Nacional y drogas.

Capturan al líder de la banda La Kleivona en un operativo en Choloma

Orellana es acusado de varios delitos, entre ellos asesinato, asociación para delinquir, tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego y otros contra la población y daños a la inversión privada creando "incertidumbre" donde operaba su banda, indicó la misma fuente.

Añadió que la banda usurpaba tierras y cultivos agrícolas en el norte del país.

Orellana figura entre los diez hondureños más buscados por diversos crímenes y por quien la Policía Nacional ofrece desde el año pasado una recompensa de 500,000 lempiras (19,000 dólares).

La captura de Orellana se produjo dos días después de un supuesto enfrentamiento entre dos bandas criminales que dejó al menos cinco hombres muertos en la aldea El Espino, departamento de Yoro, norte.

Los cinco fallecidos, según la Policía Nacional, eran miembros de 'El cartel del Diablo', que se enfrentaron con otra banda no identificada por las autoridades.

En Honduras operan bandas criminales que, según las autoridades en su mayoría están ligadas al tráfico de drogas y la extorsión, entre otros delitos,

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Agencia EFE
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