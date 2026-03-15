Disparos, armas de guerra y droga: así cayó el líder de La Kleivona en Choloma

La Policía Nacional ejecutó este domingo un operativo de alto impacto en el sector de Los Bajos, en el municipio de Choloma, que culminó con la captura de tres presuntos integrantes del grupo delictivo organizado conocido como “La Kleivona”, entre ellos su supuesto cabecilla, Kleivin Emilson Orellana Guzmán.
Las acciones policiales iniciaron con el despliegue de equipos especializados en la zona, luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a presuntos integrantes de la estructura criminal que operaba en ese sector de Choloma.
Durante el desarrollo del operativo, los agentes lograron ubicar a varios sospechosos vinculados con la organización delictiva, lo que dio paso a la intervención policial para proceder con las capturas.
En medio de la acción policial se confirmó la detención de tres personas, entre ellas Kleivin Emilson Orellana Guzmán, quien era considerado uno de los más buscados de Honduras y por quien la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 500 mil lempiras.
Las autoridades también reportaron el decomiso de un importante arsenal en poder de los presuntos miembros de la banda criminal, entre ellos ocho armas largas de uso prohibido, 60 cargadores y equipo táctico.
En el lugar también fueron encontrados cuatro paquetes con supuesta cocaína, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino que, según las investigaciones preliminares, habrían sido utilizados por la estructura criminal.
Durante el operativo, los agentes policiales fueron atacados por presuntos integrantes del grupo delictivo, quienes abrieron fuego contra el personal que participaba en la intervención.
Ante la agresión, los funcionarios policiales repelieron el ataque siguiendo los protocolos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza, con el objetivo de resguardar la integridad física de los agentes. Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos antisociales resultó herido y posteriormente falleció, mientras las autoridades continúan con el proceso de identificación.
¿Quién es La Kleivona?
Orellana Guzmán enfrenta procesos judiciales relacionados con el asesinato de Henry Jonathan Mejía Velásquez, un empleado municipal de La Lima, crimen ocurrido en 2023 y por el cual las autoridades lo investigan como uno de los principales sospechosos.
De acuerdo con informes policiales y del Ministerio Público, Orellana Guzmán es originario del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, y sería el líder de una estructura delictiva que opera principalmente en la zona norte del país.
Las autoridades vinculan a esta organización con delitos como tráfico de drogas, homicidios, sicariato, robos, privación ilegal de la libertad y desplazamiento forzado en sectores de Choloma, La Lima y alrededores.