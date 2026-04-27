¿Qué es el tamizaje neonatal? La prueba que puede salvar la vida de su recién nacido

El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) impulsa el tamizaje metabólico neonatal, un examen clave para detectar enfermedades congénitas que no presentan síntomas al nacer, pero que pueden afectar gravemente la salud del bebé si no se tratan a tiempo.
El tamizaje permite identificar padecimientos como hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística, condiciones que pueden causar daño irreversible si no se detectan en los primeros días de vida. Con los avances médicos, algunas enfermedades pueden detectarse cuando el bebé aún está en el vientre y hay un control prenatal adecuado.
La Organización Mundial de la Salud reconoce el tamizaje neonatal como una estrategia esencial para reducir la mortalidad infantil y prevenir discapacidades, ya que permite intervenir antes de que aparezcan síntomas clínicos.
La doctora Sandra Velásquez, endocrinóloga pediatra del IHSS, explica que esta prueba debe realizarse entre el tercer y quinto día de vida, cuando el organismo del bebé ya permite detectar alteraciones metabólicas que no son visibles al momento del nacimiento.
Según la Organización Panamericana de la Salud, ampliar el acceso al tamizaje neonatal reduce complicaciones graves, evita discapacidades y disminuye los costos médicos a largo plazo en los sistemas de salud.
El procedimiento consiste en un pequeño pinchazo en el talón del bebé para obtener una muestra de sangre. Es un examen sencillo, de pocos minutos, con mínimo dolor y sin riesgos, lo que facilita su aplicación en todos los recién nacidos.
Estudios de la Universidad de Harvard destacan que el tamizaje neonatal permite prevenir discapacidad intelectual, trastornos hormonales severos y enfermedades crónicas al iniciar tratamiento antes de que aparezcan los síntomas.
El IHSS ofrece este examen a todos los recién nacidos hijos de asegurados, sin importar dónde hayan nacido, ampliando la cobertura y garantizando que más niños tengan acceso a un diagnóstico temprano y oportuno.
Las autoridades médicas aclaran que el tamizaje es una prueba de detección. Si hay resultados alterados, es necesario realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento inmediato sin perder tiempo. Se deben hacer otras evaluaciones.
Después de las vacunas, el tamizaje neonatal es uno de los procedimientos más importantes para la salud infantil. El llamado es claro: acudir a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida saludable o complicaciones evitables.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año millones de niños en el mundo nacen con trastornos congénitos, y una parte importante de estos puede detectarse mediante tamizaje neonatal. Sin detección temprana, muchas de estas condiciones pueden provocar discapacidad permanente o incluso la muerte en los primeros años de vida.