Tome medidas: Temperaturas arriba de 37 grados se prolongarán por El Niño

Abril se consolida como el mes más caluroso del año en Honduras, con temperaturas en ascenso, especialmente en la zona norte, donde podrían superar los 37 grados. Ante este escenario, especialistas insisten en que la prevención es clave para reducir riesgos a la salud, en un contexto marcado por condiciones cada vez más secas y calurosas.
Las recomendaciones son claras: mantenerse hidratado durante todo el día, incluso sin sentir sed, evitar la exposición prolongada al sol , sobre todo entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y utilizar ropa ligera, de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo. También aconsejan hidratar a las mascotas, que sufren en silencio los embates de las altas temperaturas.
También se aconseja permanecer en lugares frescos y ventilados, utilizar protector solar y reducir las actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación. Estas medidas buscan prevenir golpes de calor, deshidratación y otros efectos asociados a las altas temperaturas. Hay que tener especial cuidado con los adultos mayores, quienes pueden llegar a marearse y sufrir caídas.
El seguimiento de los informes oficiales es otro punto clave. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a las alertas emitidas por los organismos competentes, especialmente ante la posible evolución de condiciones climáticas más extremas.
Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó a LA PRENSA que a partir de mayo se prevé un aumento en las temperaturas por encima del promedio. “Se esperan días bastante soleados con temperaturas bastante altas”, indicó.
El experto detalló que las condiciones actuales no están directamente relacionadas con el fenómeno El Niño, ya que este aún no se ha desarrollado. Sin embargo, su posible llegada entre mayo y junio podría intensificar el calor y reducir las lluvias en varias regiones del país.
De prolongarse este fenómeno hasta 2027, como advierten algunos escenarios, Honduras podría enfrentar un periodo prolongado de sequía, con impactos significativos en zonas vulnerables, especialmente en el corredor seco.
Ante este panorama, las recomendaciones no solo aplican a nivel individual, sino también al sector productivo. En el campo, los expertos sugieren buscar asesoría técnica para ajustar los ciclos de siembra y explorar alternativas que reduzcan la dependencia de las lluvias.
La experiencia de años anteriores, como 2014, evidencia los efectos de una sequía severa: pérdidas de cultivos, escasez de agua y afectaciones directas a miles de familias. Por ello, la prevención y la planificación son claves para mitigar los impactos.
En este contexto, el llamado es a tomar medidas desde ahora. La combinación de altas temperaturas y posibles condiciones secas obliga a adoptar hábitos de protección diaria y a mantenerse informado para enfrentar de mejor manera los meses más críticos del año.