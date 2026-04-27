Tome medidas: Temperaturas arriba de 37 grados se prolongarán por El Niño

Las recomendaciones son claras: mantenerse hidratado durante todo el día, incluso sin sentir sed, evitar la exposición prolongada al sol , sobre todo entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y utilizar ropa ligera, de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo. También aconsejan hidratar a las mascotas, que sufren en silencio los embates de las altas temperaturas.