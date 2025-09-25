Policía ofrece recompensa de medio millón de lempiras por "La Kleivona"

Medio millón de lempiras ofrece la Policía Nacional de Honduras por información relacionada con Kleivin Emilson Orellana, presunto jefe de la organización criminal "La Kleivona".
En el afiche publicado por la entidad policial, se especifica que alias "La Kleivona" es líder delictivo y que opera en la zona norte, especialmente en Choloma y La Lima.
Kleivin Emilson Orellana Guzmán es sindicado por la Policía como el supuesto cabecilla de la organización criminal denominada La Kleivona, cuyos miembros se dedican al narcotráfico, sicariato, robos, asesinatos y desplazamiento forzados en diferentes municipios en la zona norte y atlántico del territorio hondureño.
El MP en las investigaciones contra la banda La Kleivona ha ejecutado varios operativos, incluyendo allanamientos en Choloma y otros municipios en busca de indicios y evidencias para fortalecer procesos investigativos por los delitos de asociación para delinquir, tráfico ilícito de droga, almacenamiento de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, homicidios, asesinatos, robo agravado, atentado, lavado de activos u otros delitos conexos.
Corte ordenó que volviera a prisión
La Corte de Apelaciones de lo Penal resolvió el 2 de septiembre revocar las medidas sustitutivas impuestas a Kleivin Emilson Orellana Guzmán, alias La Kleivona, en el proceso que se le sigue por el delito de asesinato y ordena que sea enviado a prisión.
Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que se notificaron la semana pasada de la resolución de ese tribunal de alzada luego de que la audiencia para conocer la apelación presentada por el ente acusador se realizara el 7 de agosto de 2025.
En su resolución la Corte de Apelaciones resolvió que se debe revocar la imposición de medidas sustitutivas a Orellana Guzmán y ordena imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio Henry Jonathan Mejía Velásquez, quien era un empleado de la alcaldía de La Lima.