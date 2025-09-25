Policía ofrece recompensa de medio millón de lempiras por "La Kleivona"

San Pedro Sula.

Medio millón de lempiras ofrece la Policía Nacional de Honduras por información relacionada con Kleivin Emilson Orellana, presunto jefe de la organización criminal "La Kleivona". En el afiche publicado por la entidad policial, se especifica que alias "La Kleivona" es líder delictivo y que opera en la zona norte, especialmente en Choloma y La Lima.

Kleivin Emilson Orellana Guzmán es sindicado por la Policía como el supuesto cabecilla de la organización criminal denominada La Kleivona, cuyos miembros se dedican al narcotráfico, sicariato, robos, asesinatos y desplazamiento forzados en diferentes municipios en la zona norte y atlántico del territorio hondureño.

El MP en las investigaciones contra la banda La Kleivona ha ejecutado varios operativos, incluyendo allanamientos en Choloma y otros municipios en busca de indicios y evidencias para fortalecer procesos investigativos por los delitos de asociación para delinquir, tráfico ilícito de droga, almacenamiento de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, homicidios, asesinatos, robo agravado, atentado, lavado de activos u otros delitos conexos.

