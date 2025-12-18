¿Barrida? Los señalados y jugadores que se irían de Motagua tras fracaso

El Motagua sufrió una dura derrota a manos del Olimpia (2-0) en el Nacional y quedó sin posibilidades de poder avanzar a la final del Apertura 2025.
El Ciclón Azul perdió sus primeros dos partidos ante Real España (0-3) y los Albos (2-0), por lo que ya no se juega más que la dignidad en las triangulares de la Liga Nacional.
Tras esta pronta eliminación, algunos jugadores, técnico y directivos han sido señalados por la dura temporada vivida, en la que fue eliminado de Copa Centroamericana 2025, fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ahora, sin opciones al título del Apertura 2025.
Ante estas tres eliminaciones, el entrenador Javier López sorprendió en conferencia al decir que no había fracasado: "Si para ti esto es un fracaso, es un fracaso. Para mí no. No me siento ningún fracasado, no me sentí ningún fracasado cuando Alajuela nos eliminó en la Copa Centroamericana y no me siento ningún fracasado hoy".
Lo cierto es que no solo el entrenador español es uno de los señalados, también una serie de jugadores que no han rendido durante el semestre para el olvido que ha tenido Motagua. Te mostramos el listado de posibles salidas en el equipo azul de cara al siguiente torneo.
Marlon Licona - Es uno de los grandes señalados de la eliminación de la Copa Centroamericana 2025 y en redes sociales se dice que el ciclo del futbolista ya está terminado en el club, pero le quedan seis meses contrato y su continuidad dependerá del informe final de Javier López.
Muchos apuntan a la salida del guardameta al finalizar la temporada, pero cabe recordar que el equipo lo renovó el pasado junio hasta junio con contrato por 1 año.
Ricky Zapata - Es otro de los futbolistas del Ciclón Azul que son señalados tras una temporada llena de fracasos y al lateral izquierdo le quedan seis meses de contrato.
Carlos Argueta - El futbolista de 26 años también entra en la lista de los grandes señalados de las Águila Azules, sin embargo, renovó contrato en junio.
Luis Santamaría - El lateral de Motagua llegó este torneo Apertura 2025 con grandes expectativas luego de la Copa Oro que jugó con Honduras, pero los aficionados del Motagua dicen que en el club no ha rendido.
Jonathan Núñez - El pivote azul es uno de los señalados y también renovó su contrato en junio, aún le restan seis meses al futbolista de Motagua.
Luis Meléndez - El futbolista hondureño llegó a Motagua en este torneo procedente del Juticalpa FC y es uno de los señalados luego de la eliminación del Apertura 2025.
Yoel Castillo - Muchos quizás no lo conozcan porque el futbolista solo ha jugado 27 minutos en el Apertura 2025 y busca rescindir su contrato con Motagua o llegar a un acuerdo para irse a préstamo a otro club.
Carlos Mejía - 'Zapatilla' es otro de los grandes señalados de la eliminación de Motagua, sin embargo, el futbolista renovó contrato con el club y firmó por dos años el pasado mes de junio.
Sebastián Cardozo - De héroe a villano. El uruguayo fue el mejor jugador del último torneo que Motagua salió campeón, sin embargo, no ha tenido un buen semestre y es uno de los grandes señalados, pero también le resta contrato por seis meses al defensor.
Jorge Serrano - Motagua en enero compró la ficha del futbolista panameño, pero está claro que el espigado jugador del Ciclón Azul no ha tenido un buen semestre y es otro de los señalados.
Maicol Cabrera - El futbolista uruguayo es la tercer opción de Javier López en el ataque y el jugador es señalado como un 'mal' fichaje. Ante esto, el club busca llegar a un acuerdo rescindir su contrato al terminar el Apertura 2025.
Marcelo Santos - El capitán del Ciclón Azul es uno de los únicos jugadores señalados que se queda sin contrato al terminar el Apertura 2025 y es una de las dudas al finalizar la temporada.
Carlos Meléndez - El futbolista de Motagua entra en esta lista porque el Ciclón Azul lo quiere enviar a préstamo a otro club para que recupere su mejor nivel, ya que ha sido afectado por las lesiones.