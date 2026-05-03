Olimpia entra en escena con horario inusual: Así se jugará la jornada 2 de triangulares

Tegucigalpa, Honduras.

En esta nueva jornada entran en acción Olancho FC y Olimpia , equipos que descansaron en el arranque y que ya conocen a sus respectivos rivales para debutar en esta decisiva fase del campeonato.

El torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras avanza a paso acelerado, ya que por disposición de la FIFA deberá concluir antes del 24 de mayo. Tras disputarse la primera jornada de las Triangulares finales, la competencia no se detiene y de inmediato da paso a una segunda fecha que promete emociones fuertes.

Durante la primera fecha, Marathón hizo valer su condición de local al imponerse 1-0 sobre Real España en la Triangular A, dando un golpe importante en sus aspiraciones. Por su parte, en la Triangular B, Génesis y Motagua no se hicieron daño e igualaron en Comayagua, resultado que cayó como un balde de agua fría para los azules.

La segunda jornada se disputará el miércoles 6 de mayo con dos encuentros clave. A las 6:00 de la tarde, Olancho FC recibirá a Génesis FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un duelo donde ambos buscarán tomar ventaja en la tabla.

Más tarde, en el choque más atractivo de la fecha, Olimpia hará su debut enfrentando a Marathón a las 8:15 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El vigente bicampeón del fútbol hondureño inicia así su camino en la fase final, en un partido que promete intensidad y alto nivel desde el primer minuto.