Marathón tumba al Real España y logra ajustado triunfo; hubo dos expulsados

San Pedro Sula, Honduras.

El partido no tardó en volverse un caos accidentado. Apenas al minuto 2, Alexy Vega desbordó como un rayo por la derecha, mandó un centro rasante que cruzó todo el área y José Aguilera llegó a rematar, pero la pelota se fue desviada por metros. Real España respiró aliviado. Cuatro minutos después, otra triangulación letal entre Isaac Castillo y Vega terminó en un remate con efecto que se abrió demasiado y se estrelló el para el izquierdo. Los aurinegros ya olían el peligro, pero nadie imaginaba lo que vendría.

Las triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras arrancaron con todo el fuego de un derbi sampedrano en el Yankel Rosenthal. Marathón , en casa, se impuso 1-0 ante un Real España que se desmoronó temprano, quedándose con nueve hombres y resistiendo como pudo. El gol de la victoria lo marcó Alexy Vega en un momento de genialidad pura, pero el verdolaga no supo capitalizar su superioridad numérica y se conformó con el mínimo esfuerzo para tres puntos clave.

El minuto 11' fue el detonante. Anfronit Tatum, de Real España, soltó un manotazo directo al rostro de Isaac Castillo y el árbitro no dudó: roja directa. Los catedráticos se quedaron con 10, y la tarde pintaba negra para ellos. Parecía que el vendaval verdolaga iba a arrasar, y así fue al 16'. Rubilio Castillo bajó un balón largo con clase de killer, sirvió preciso a Alexy Vega, quien controló orientado y definió con frialdad ante Buba López. ¡Golazo del Marathón!.

Pero el Real España no se rindió tan fácil... o al menos lo intentó. Al 20', Nixon Cruz pisó feo a Damin Ramírez y el árbitro pitó roja. Selvin Brown, en el FSV, revisó la jugada y la ratificó sin piedad. Los aurinegros ya habían gastado sus dos tarjetas de revisión y se quedaron con nueve. Era un 11 contra 9, un sueño para cualquier técnico, pero Marathón no supo leer el guión. Al 26', la visita despertó con una combinación entre Eddie Hernández y Darixon Vuelto, cuyo disparo forzó a Jonathan Rougier a mandar corner.

Los verdes apretaron al 31' con un bombazo de zurda de Alexy Vega que Buba López, héroe inesperado, desvió al córner. Marathón dominaba, pero le faltaba colmillo. El primer tiempo se fue con el monstruo buscando liquidar, aunque Real España, herido pero vivo, cerraba espacios como gatos panza arriba.

El segundo tiempo arrancó con drama puro. Al 46', Carlos Mejía derribó a Cristian Sacaza en el área y Selvin Brown no titubeó: penal para Marathón. Hugo Viegas, asistente de Jeaustin Campos, que no estuvo por enfermedad, ya no podían pedir revisión. Dos minutos después, Rubilio Castillo tomó el balón, pero Buba López voló como Superman y tapó el segundo gol cantado.

A pesar de los 11 contra 9, Marathón se atascó en el segundo tiempo. Al 67', el Yankel pedía más goles, pero los verdes no encontraban claridad. Entró Carlos "Chuy" Pérez y al 74' probó con un disparo tibio que el portero de la máquina atrapó sin apuros. Poco fútbol, mucho nerviosismo; Real España se plantaba atrás y frustraba cada avance.

Ya en el 85', Nicolás Messiniti soltó un riflazo que se fue por sobre el travesaño aurinegro. Marathón insistía, pero el tiempo jugaba en contra y el verde se conformaba con el 1-0. El Buba López fue la figura improbable, y los verdolagas sumaron de a tres sin brillar del todo.

En la siguiente jornada el el Marathón se enfrentará al Olimpia mientras el Real España tendrá que recompner ya que le toca descansar para regresar en la tercera jornada.