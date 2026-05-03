Génesis PN vs Motagua, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Comayagua, Honduras.

La liguilla del Torneo Clausura 2026 trae este domingo un duelo que promete intensidad de principio a fin. Génesis PN y Motagua se miden por el Grupo B en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, en un compromiso que marca el inicio de la pelea por un boleto a la gran final.

'Caninos' y 'Águilas Azules' llegan con la obligación de sumar desde el arranque, conscientes de que cualquier tropiezo puede resultar determinante en un formato corto y altamente competitivo, donde cada punto puede inclinar la balanza.

Génesis PN será anfitrión de un Motagua que parte como favorito tras lo mostrado en la fase de clasificación. Este grupo lo completa Olancho FC, que entrará en acción en la segunda jornada y estará atento a lo que ocurra en este primer choque.