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Aylín Mujica regresará a Top Chef VIP en el cumpleaños de su fallecido hijo

La actriz Aylín Mujica ha expresado el inmenso dolor que sufre tras la inesperada muerte de su hijo Mauro, sin embargo, se sumará al estreno del reality show de Telemundo que coincide con el cumpleaños de él.

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 18:45 -
  • La Prensa
Aylín Mujica regresará a Top Chef VIP en el cumpleaños de su fallecido hijo

Aylín Mujica volvió a las grabaciones del reality show que se estrenará el 11 de agosto.

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, se dio a conocer el pasado 16 de julio. La conductora cubana recibió la devastadora noticia mientras se encontraba en Colombia participando en las grabaciones de Top Chef VIP, de Telemundo.

En medio del difícil duelo que atraviesa por la pérdida de su hijo mayor, Mujica abrió su corazón por primera vez en una entrevista con Verónica Bastos, quien visitó su casa para conversar con ella y brindarle su apoyo en este complicado momento.

Durante la conversación, la actriz reveló que su hijo falleció tras padecer una neumonía. También explicó que fue cremado en Barbados y que, posteriormente, sus cenizas serán trasladadas a Miami.

Tras la emotiva entrevista, la cubana reapareció en redes sociales para anunciar que retomará las grabaciones del reality show de Telemundo.

"He decidido hacer este video porque, como saben, estoy pasando por un gran duelo por la parte y quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte, que tengo que ser fuerte, tengo que ser un ejemplo para mis hijos, para mi familia".

"Y quiero agradecerles a todos los que me han mandado sus oraciones, sus pensamientos, sus condolencias, a todos mis amigos, conocidos, seguidores. Gracias de verdad, porque eso me está dando fuerza para seguir adelante".

"He decidido regresar a las grabaciones de Top Chef VIP, así que los invito a que no se pierdan esta campaña promocional que hemos hecho con muchísimo amor. Este 11 de agosto, que es justo mi hijo cumple años, se estrena la quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo. Así que, de corazón, gracias a todos".

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Redacción web
La Prensa

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