Caso Vianka García estrenaría reforma que eleva pena por femicidio a 60 años

San Pedro Sula, Honduras

Un hecho violento conmocionó el norte de Honduras el jueves 16 de julio de 2026, luego de que se conociera que Vianka Ninoska García (de 36 años) murió presuntamente a manos de su esposo en la vivienda donde dormían sus cuatro hijos menores , incluido un bebé de ocho meses. García perdió la vida de manera inmediata tras recibir un disparo en la cabeza cuando, de acuerdo con las investigaciones policiales, discutía con Alex Daniel Hernández (de 38 años), durante la madrugada en la colonia Planeta, del municipio de La Lima, Cortés.

La noticia conmovió a los vecinos, ya que los hijos de la víctima lloraban desconsoladamente por la muerte de su progenitora, cuyo cuerpo fue encontrado sobre la cama de la habitación que compartía con su supuesto homicida, quien desde entonces es buscado por la Policía. Las diligencias de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) identificaron a Alex Daniel Hernández como el principal sospechoso del crimen. De acuerdo con los informes, la pareja había estado saliendo horas antes de que ocurriera el desenlace fatal.

Dijo que fue accidental

Horas después del hecho, el sospechoso recurrió a las redes sociales para publicar mensajes en los que alegaba que la muerte de su esposa había sido accidental. "Fue sin intención, se me zafó un disparo" , manifestó Hernández en su perfil de Facebook . Asimismo, publicó otros mensajes en los que afirmaba que era feliz con su esposa , que nunca tuvo la intención de causarle daño y que se entregaría a la justicia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La versión del sospechoso fue descartada por los peritos forenses y técnicos en criminalística , quienes encontraron indicios en la escena que, según las autoridades, contradicen por completa la hipótesis de un accidente. Uno de los hallazgos considerados relevantes por la Policía fue una almohada con un orificio de bala ubicado dentro del dormitorio . Según las investigaciones, este elemento fortalece la hipótesis de que Hernández habría colocado la almohada entre el arma y la cabeza de la víctima para amortiguar el sonido del disparo . Las autoridades también informaron que cuentan con pruebas anticipadas que fortalecen el caso en contra del acusado. Ante estos elementos, el Ministerio Público procedió a emitir de manera formal un requerimiento fiscal por el delito de femicidio agravado .

Aunque todavía no hay una orden de captura emitida contra Alex Hernández, las autoridades mantienen una alerta azul de internacional que advierte a otros países que sobre él hay una investigación en curso y que, de identificarlo, lo entreguen a las autoridades hondureñas. Las investigaciones apuntan a que huyó del país y se encontraría en Guatemala .



Primer caso tras reformas por feminidio

Este hecho adquiere un carácter relevante para la legislación de Honduras, en especial en la zona norte. Alex Hernández se encaminaría a ser uno de los primeros ciudadanos procesados ​​bajo el nuevo paquete de reformas penales al Código Penal que agrava las penas por feminidio.

Dicho marco legal aumenta severamente los castigos a quienes atenten contra la vida de una mujer. El 30 de junio de 2026 fue publicada en el diario oficial La Gaceta la reforma al Código Penal que enducere las penas por el delito de feminidio . Esta normativa fue aprobada por unanimidad de votos por el Congreso Nacional, en el decreto legislativo 111-2026 que entró en vigor el pasado 4 de julio. Esta contempla modificaciones drásticas en sus castigos, estableciendo penas que van desde los 25 a 60 años de reclusión . La legislación modificó de manera directa los artículos 66, 208 y 210 de la ley penal aumentando los rangos de las condenas y redefiniendo las circunstancias que configuran el delito a su forma agravada. Para el caso del artículo 208, antes de la reforma se indicaba que el delito de feminidio simple debía ser castigado con 20 a 25 años de prisión y de 25 a 30 años cuando existieran circunstancias agravantes. Con la nueva legislación, el femicidio simple se castiga con penas de entre 25 y 30 años de prisión , mientras que el femicidio agravado puede ser sancionado con condenas de entre 40 y 60 años .