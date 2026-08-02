Video del momento en que camioneta impacta contra el muro de una casa en SPS

SAN PEDRO SULA

El percance ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana sobre el bulevar que conecta con la colonia Stibys , cuando el vehículo se desplazaba de norte a sur y, por causas que aún son investigadas, el conductor aparentemente perdió el control del volante.

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 2 de agosto en la colonia Sitraplast, en San Pedro Sula, donde el conductor de una camioneta tipo pickup impactó contra el muro de una vivienda.

El momento del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda aledaña al lugar del hecho. En las imágenes se observa cómo la camioneta se sale de la vía y termina impactando contra una gran roca antes de chocar contra la propiedad.

De acuerdo con vecinos del sector, la roca habría evitado que el vehículo ingresara directamente a la vivienda, donde residen dos adultos mayores.

Víctor Asturias, de 87 años y propietario del inmueble afectado, relató que, de no haber sido por la roca, la camioneta habría impactado de frente contra la casa donde él y su esposa permanecían al momento del accidente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras el fuerte choque, la camioneta comenzó a incendiarse; sin embargo, el fuego fue controlado rápidamente por personas que se encontraban en el lugar, evitando que las llamas se propagaran.

El impacto también ocasionó daños en el cerco perimetral de la vivienda, derribó varios árboles y provocó la dispersión de piedras y otros escombros en la zona.

La Policía de Tránsito informó que, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas fallecidas ni ocupantes de la vivienda lesionados.