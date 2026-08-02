Hallan muerto a reconocido maestro en Jutiapa, Atlántida

Atlántida, Honduras

El hallazgo ocurrió en una finca de palma africana ubicada en el sector de Salitrán, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Las autoridades localizaron sin vida este domingo a Herlin Miguel Villeda Chirinos, un maestro de 40 años que había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado.

Tras conocerse la desaparición del docente, sus familiares y amigos iniciaron labores de búsqueda; sin embargo, este domingo su cuerpo fue encontrado en la zona antes mencionada.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre la causa del fallecimiento del maestro ni han detallado si existen sospechosos relacionados con el caso.

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Los equipos de investigación realizarán las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió con Villeda Chirinos y establecer las responsabilidades que correspondan.