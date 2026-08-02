Hombre muere en hospital tras ser atacado a balazos en Olanchito

Yoro

Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer domingo en Olanchito, Yoro.

Según datos preliminares, la víctima fue identificada como Fabio Leonardo Hernández, originario de Jocón, Yoro, y residente en la colonia 24 de Mayo. Hernández habría sido atacado a balazos cerca de la cancha de la colonia Bella Vista.

Tras el ataque, varias personas se percataron de que la víctima seguía con vida y, en un intento por salvarle la vida, lo trasladaron en un vehículo tipo pick-up a un centro asistencial, donde desafortunadamente murió pocos minutos después de ingresar.

Las autoridades policiales deberán investigar este crimen, ya que de momento no hay pistas, testigos ni evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Asimismo, se desconoce la identidad de los responsables y el móvil del ataque.