Fujimori expresa a Rubio el interés de Perú de formar parte del 'Escudo de las Américas'

Lima

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró este sábado que le confirmó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el interés de su país de formar parte del 'Escudo de las Américas', la coalición internacional promovida por el gobernante estadounidense, Donald Trump, para enfrentar al crimen organizado de manera conjunta y transnacional.

Fujimori dijo a los periodistas que el jueves último tuvo la oportunidad de conversar telefónicamente con Rubio, quien la llamó para felicitarla por el inicio de su gobierno (2026-2031) en Perú.

En ese diálogo, la mandataria le expresó al Secretario de Estado el interés de su país de "formar parte del 'Escudo de las Américas', que busca unir esfuerzos de los países que enfrentan al crimen organizado y compartir información".

"Este tipo de lacras no se fijan en las fronteras, invaden los continentes", manifestó Fujimori sobre el impacto del crimen organizado en la región."Nos gustaría participar, nos conviene participar, y los países también estarán interesados en que Perú participe", añadió la jefa de Estado.