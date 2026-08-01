Aumentan las denuncias de desaparecidos en la entrada masiva a Ceuta

Ceuta, España

Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva a Ceuta del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.

Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.