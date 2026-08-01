Don Lenin pide disculpas y aclara lo que pasó con el perro arrastrado en Choloma

Choloma, Cortés

Don Lenin, propietario del perro que fue captado en un video siendo arrastrado por un vehículo en Choloma , Cortés, pidió disculpas a la población y explicó su versión de los hechos luego de que la Policía Nacional lo requiriera para investigación tras la difusión de las imágenes en redes sociales.

El ciudadano se presentó ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde brindó declaraciones sobre lo ocurrido y aseguró que el perro se encuentra en su vivienda, bajo cuidado, mientras se recupera.

“Yo le pido disculpas a la población, a las redes sociales, porque ellos saben que si actué mal, pero el perrito lo tengo en la casa y ahí lo vamos a recuperar”, manifestó Don Lenin.

Durante la explicación del procedimiento, un representante de la DPI indicó que un equipo de investigadores realizó inspecciones en la vivienda del ciudadano, el vehículo y el animal para verificar las condiciones en las que se encontraba el perro.

Según la información proporcionada por la Policía, tras la revisión se determinó que el perro no presentaba lesiones. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien habría indicado que, al no existir daños en el animal, Don Lenin no podía ser requerido ni detenido.

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El propietario del perro explicó que, luego de detener el vehículo, se trasladó a realizar unas diligencias y que posteriormente el animal fue revisado. Afirmó que actualmente permanece en su casa y que se encuentra recuperándose.

El caso generó una amplia reacción en redes sociales luego de que circulara el video del perro siendo arrastrado por un carro en Choloma, provocando reclamos de ciudadanos y defensores de los animales.

Mientras tanto, Don Lenin pidió comprensión a la población y reiteró sus disculpas por lo ocurrido, al tiempo que aseguró que continuará cuidando al perro en su vivienda.