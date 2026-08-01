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Capturan a dos hombres por supuesta distribución de drogas y portación de arma de fuego en Copán

Autoridades capturaron a dos hombres durante un allanamiento en Nueva Arcadia, Copán, donde decomisaron supuestas sustancias ilícitas y otros indicios

Capturan a dos hombres por supuesta distribución de drogas y portación de arma de fuego en Copán

Operativo en Nueva Arcadia permite decomiso de droga, dinero y arma de fuego.

 Foto: Cortesía
Nueva Arcadia, Honduras

Las autoridades realizaron un allanamiento de morada en la colonia Entrada San Agustín, municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde fueron capturados dos hombres por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de drogas.

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Chortí y en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutaron acciones de búsqueda con apoyo de binomios caninos, los cuales realizaron marcaciones positivas que permitieron localizar indicios vinculados al narcotráfico.

Como resultado del allanamiento, las autoridades decomisaron 45 envoltorios conteniendo supuesta cocaína y 26 bolsitas con supuesta marihuana. Además, se encontraron 99,010 lempiras en efectivo, 231 dólares estadounidenses y 1,181 quetzales.

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Asimismo, durante la intervención se incautó una pistola calibre .40, un cargador, seis proyectiles calibre .40 sin percutir y tres teléfonos celulares, elementos que serán utilizados como parte de las investigaciones correspondientes.

Todos los indicios decomisados fueron remitidos al Ministerio Público en la ciudad de Santa Rosa de Copán para continuar con el procedimiento legal establecido.

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Redacción La Prensa
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