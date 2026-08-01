Capturan a dos hombres por supuesta distribución de drogas y portación de arma de fuego en Copán

Nueva Arcadia, Honduras

Las autoridades realizaron un allanamiento de morada en la colonia Entrada San Agustín, municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde fueron capturados dos hombres por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de drogas.

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Maya Chortí y en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutaron acciones de búsqueda con apoyo de binomios caninos, los cuales realizaron marcaciones positivas que permitieron localizar indicios vinculados al narcotráfico.

Como resultado del allanamiento, las autoridades decomisaron 45 envoltorios conteniendo supuesta cocaína y 26 bolsitas con supuesta marihuana. Además, se encontraron 99,010 lempiras en efectivo, 231 dólares estadounidenses y 1,181 quetzales.