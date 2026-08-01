Carta de la MS-13 en Honduras: qué dice y a quiénes estaría dirigida

La División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) investiga la procedencia y autenticidad de un documento atribuido a la Mara Salvatrucha (MS-13) y que circuló ayer en Tegucigalpa.
En la supuesta misiva se asegura que esa estructura criminal dejó de realizar cobros de extorsión y se insta a la población a denunciar a quienes continúen exigiendo dinero utilizando su nombre.
El jefe de operaciones de la Daet, Christian Nolasco, confirmó que el escrito permanece bajo análisis, aunque señaló que los registros de la unidad muestran que, desde su creación, no han capturado a integrantes de la MS-13 por el delito de extorsión.
“Directamente una extorsión y con un capturado por parte de la Mara MS-13. Es decir, sí, hemos recibido denuncias por parte de ciudadanos que esa estructura que están extorsionando, pero nosotros no hemos capturado a una persona de esa banda criminal extorsionando en lo que va de la creación de la Daet. Y le estoy comentando que llevamos 115 detenidos ya”, manifestó.
El oficial explicó que las capturas de presuntos miembros de esa organización han estado relacionadas con otros ilícitos, entre ellos tráfico de drogas, portación ilegal de armas y asociación para delinquir, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del documento.
“Pero no deja de tener cierta razón en el contenido del documento. Porque, le vuelvo a repetir, llevamos 115 detenidos en lo que va de la creación de la Daet y hemos capturado a miembros de la Mara MS-13, pero ninguno lo hemos capturado por extorsión”, añadió.
La carta comenzó a circular recientemente en distintos sectores de Tegucigalpa y tiene fecha del 29 de julio de 2026. En ella, un supuesto vocero de la MS-13 afirma que la organización ya no participa en actividades de extorsión y solicita a comerciantes y transportistas denunciar a cualquier persona que continúe realizando cobros ilegales utilizando el nombre de esa estructura.
Además, el documento sostiene que quienes actualmente exigen pagos extorsivos haciéndose pasar por integrantes de la MS-13 serían personas o grupos ajenos a la organización, una afirmación que también forma parte de las diligencias que desarrolla la Daet para establecer la autenticidad del escrito y la identidad de sus responsables.
¿Qué dice la carta? Texto íntegro
Tegucigalpa29 de julio del 2026
Bendiciones espero estén teniendo un buen día permitido por nuestro padre celestial. Este escrito va de parte de la Mara MS 13.El motivo de este escrito es para pedirles realmente disculpas y hacerles saber los siguientes puntos:
1. En el primer momento que uno de los integrantes de la Mara MS 13 empiece a extorsionarlos sin miedo alguno, sin duda alguna ustedes denúncielo
2. Hágannos el favor de informarnos a nosotros con pruebas por favor, de parte de la Mara MS 13 ustedes no tendrán ninguna represalia.
3. Si usted denuncia haga el favor testificar cuando el que los extorsiono ya esté preso recalcando que no tendrá represaría de parte de la Mara MS 13
4. La Mara MS 13 les informa que la extorsión no es parte ya de nosotros, aquí se odia la extorsión se dejó de hacer se les informó no es posible que algunos miembros de la Mara MS 13 quieran seguir delinquiendo de tal manera.
Muchísimas gracias esperamos de corazón su colaboración para así poder cortar de raíz tal acción de alguno de nuestros miembros activos de la Mara MS 13. Que Dios les Bendiga grandemente.
Att: Mara MS 13