Carta de la MS-13 en Honduras: qué dice y a quiénes estaría dirigida

Tegucigalpa.

La División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) investiga la procedencia y autenticidad de un documento atribuido a la Mara Salvatrucha (MS-13) y que circuló ayer en Tegucigalpa. En la supuesta misiva se asegura que esa estructura criminal dejó de realizar cobros de extorsión y se insta a la población a denunciar a quienes continúen exigiendo dinero utilizando su nombre.

El jefe de operaciones de la Daet, Christian Nolasco, confirmó que el escrito permanece bajo análisis, aunque señaló que los registros de la unidad muestran que, desde su creación, no han capturado a integrantes de la MS-13 por el delito de extorsión. “Directamente una extorsión y con un capturado por parte de la Mara MS-13. Es decir, sí, hemos recibido denuncias por parte de ciudadanos que esa estructura que están extorsionando, pero nosotros no hemos capturado a una persona de esa banda criminal extorsionando en lo que va de la creación de la Daet. Y le estoy comentando que llevamos 115 detenidos ya”, manifestó. El oficial explicó que las capturas de presuntos miembros de esa organización han estado relacionadas con otros ilícitos, entre ellos tráfico de drogas, portación ilegal de armas y asociación para delinquir, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del documento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Pero no deja de tener cierta razón en el contenido del documento. Porque, le vuelvo a repetir, llevamos 115 detenidos en lo que va de la creación de la Daet y hemos capturado a miembros de la Mara MS-13, pero ninguno lo hemos capturado por extorsión”, añadió. La carta comenzó a circular recientemente en distintos sectores de Tegucigalpa y tiene fecha del 29 de julio de 2026. En ella, un supuesto vocero de la MS-13 afirma que la organización ya no participa en actividades de extorsión y solicita a comerciantes y transportistas denunciar a cualquier persona que continúe realizando cobros ilegales utilizando el nombre de esa estructura. Además, el documento sostiene que quienes actualmente exigen pagos extorsivos haciéndose pasar por integrantes de la MS-13 serían personas o grupos ajenos a la organización, una afirmación que también forma parte de las diligencias que desarrolla la Daet para establecer la autenticidad del escrito y la identidad de sus responsables.

¿Qué dice la carta? Texto íntegro