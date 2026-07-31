Fiesta del Real España en su debut, chicas, del Mundial a la Liga y fuerte golpe

Real España firmó este viernes 31 de agosto un contundente triunfo ante el Platense en el regreso de la Liga Nacional de Honduras.
El Estadio Morazán nuevamente abrió sus puertas para ser el escenario de la primera jornada del torneo Apertura 2026.
El padre de Moisés Alvarado del Real España (camiseta blanca) desde Copán. Los aficionados se hicieron presentes al recinto sampedrano.
Las chicas de la Liga Hondubet cautivaron en la previa del partido inicial del Apertura 2026.
¡Qué ternurita! Esta bella aficionada llegó muy bien acompañada al recinto sampedrano.
Los del Platense también recibieron apoyo: los Escualos estaban jugando en el Morazán como locales debido a que su estadio aún no cuenta con alumbrado.
Las lindas aficionadas del Real España se hicieron presentes en el Morazán para apoyar a su equipo en el inicio del torneo.
La fiel aficionada del Real España tampoco se perdió la cita y nuevamente asistió para darle su apoyo a los Aurinegros.
La belleza no podía faltar en el Estadio Morazán y ellas nos regalaron una sonrisa desde el sector de silla mientras los equipos se preparaban para saltar al terreno de juego.
El árbitro mundialista Said Martínez fue el encargado de dirigir el compromiso y no tuvo la necesidad de mostrar las tarjetas. Fue un partido prácticamente limpio entre escualos y aurinegros.
Una de las novedades en la formación de la 'Máquina' fue Marcelo Pereira. El defensor volvió del fútbol de Costa Rica y decidió continuar su carrera bajo las órdenes de Jeaustin Campos.
Y se vino la jhora. A partir de las 7:00 pm, Platense y Real España se dieron cita para abrir el telón del Apertura 2026.
La Liga Nacional confió nuevamente en Saíd Martínez para pitar en un juego local. Vino de una gran participación en el Mundial 2026 y luego la Supercopa Honduras 2026.
Real España impuso su ritmo y a los 30 minutos llegaría el primer festejo del encuentro: Marco Aceituno, que regresó al club tras su terminar su cesión en Choloma, fue la figura con dos tantos.
Aceituno se ha ganado la confianza de Jeaustin Campos y respondió con dos goles en el primer tiempo. El primero tras la asistencia de Gonzalo Rittaco y luego al filo del descanso con un remate de zurda a pase de Jhow Benavídez.
Aceituno compartió la delantera con Ángel Sayago, quien sentenció la goleada ante Platense en el tramo final del encuentro. Los dos puntas estuvieron finos y esperan seguir con la misma dinámica de cara al siguiente duelo.
Durante el partido, Sayago sufrió un fuerte golpe, pero eso no le impidió continuar sobre el campo. Al final tuvo su recompensa con un tanto.
El delantero argentino fue atendido por los médicos de la 'Máquina' antes de integrarse nuevamente al partido.
Sayago isputó todo el encuentro con un vendaje en su cabeza. Era fácil identificarlo desde las tribunas.
Rápidamente buscó integrarse en el duelo para no perderse mucho el juego. Al final tuvo su recompensa.
Asimismo, en la segunda parte, se revisó una acción en las que se reclamó una posible falta penal de Devron García. Saíd se acercó al monitor, vio la jugada y consideró que no hubo nada.
En la recta final del partido, Sayago sentenció la goleada aurinegra a 10 minutos luego de conectar un centro desde la izquierda de Franklin Flores. El portero Merlín Bonilla intentó achicar su remate, pero le fue imposible.
Durante los festejos, los compañeros de Sayago estuvieron a punto de quitarle el vendaje, pero el atacante lo impidió y siguió el partido.
De esta manera, Real España arranca el Apertura 2026 con una goleada y ahora se enfoca para encarar la segunda jornada de local frente al Génesis PN.