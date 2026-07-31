Mourinho no cuenta con él y Real Madrid toma decisión: ¡Llegó por 60 millones!

El Real Madrid sigue sacudiendo el mercado con varios movimientos: refuerzos y varias salidas se han dado desde la llegada de Jose Mourinho.
El entrenador portugués está estructurando su plantilla de cara a la temporada 2026-2027. En la pretemporada está observando a los refuerzos y a los jugadores con los que no cuenta.
Pero hay uno que no entra en sus planes. De hecho la directiva ya sabe de la situación y planea sacarlo en este mercado.
Y es que Mourinho ha tomado una decisión con respecto al argentino Franco Mastantuono durante la pretemporada.
El estratega lo dejó fuera de la convocatoria para el amistoso ante la Fiorentina y Fabrizio Romano destapa lo que pasará con el argentino.
Mastantuono llegó como uno de los grandes fichajes en 2025 para el equipo que estaba conformando Xabi Alonso: el club pagó 60 millones para hacerse de sus servicios.
Sin embargo, el exjugador de River Plate no terminó de convencer, por lo que su continuidad con la 'Casa Blanca' era una duda.
Es por ello que desde el Real Madrid han tomado una decisión: mandar al argentino a otro destino con el fin de que agarre ritmo.
Fabrizio Romano detalla que el jugador saldría en calidad de cedido y la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el siguiente compromiso ratifica los reportes e informaciones que se venían manejando semanas atrás.
"Franco Mastantuono saldrá cedido del Real Madrid, decisión confirmada por parte del club como se ha venido informando en las últimas semanas", informó Fabrizio Romano.
Y agrega: "El Real Madrid no incluyó a Franco en la convocatoria para este fin de semana, ya que su salida a préstamo es un hecho".
"Desde la entidad merengue señalan su preferencia por una cesión a un club europeo antes que un regreso a River Plate", complementó.
El deseo de Mastantuono era regresar a River Plate, pero desde la entidad blanca buscan una salida estratégica para sumar minutos.
Hasta tres clubes de la Serie A están dispuestos a albergar su cesión de inmediato: La Fiorentina, el Nápoles y el Milan, son algunos de los que han mostrado interés.
En la entidad merengue prefieren que el atacante continúe su desarrollo en Europa.