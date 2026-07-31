Capturan a “El Gordo” presunto recolector de extorsión de la pandilla 18 en Choloma

Choloma, Cortés

Manuel de Jesús Lemus Rojas, alias “El Gordo”, señalado como presunto recolector de dinero por extorsión de la pandilla 18, fue capturado este viernes en la colonia Los Almendros de Choloma, Cortés.

El operativo fue ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

De acuerdo con las investigaciones policiales, Lemus Rojas, de 42 años, originario de Puerto Cortés y residente en el sector Kilómetro de Choloma, sería un integrante activo de la estructura criminal desde hace más de ocho años.

Las autoridades indicaron que el detenido supuestamente cumplía funciones como encargado del cobro de extorsiones y “ranflero”, término utilizado para identificar a la persona encargada de realizar movimientos y coordinaciones dentro de la estructura delictiva.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo que, según el informe policial, el sospechoso habría intentado ocultar colocándolo dentro de una caja de jugo para evitar que fuera detectado por los equipos de seguridad.

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Además del dinero, las autoridades informaron que también fueron incautados un teléfono celular y el vehículo en el que presuntamente se movilizaba y trasladaba a otros miembros de la organización criminal.

Tras su detención, Manuel de Jesús Lemus Rojas fue remitido a la Fiscalía correspondiente, donde enfrentará un proceso por suponerlo responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.