"Sin miedo alguno": investigan supuesta carta de la MS-13 entregada a capitalinos

Tegucigalpa.

La División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) informó que mantiene una investigación para establecer el origen y la autenticidad de un documento atribuido a la Mara Salvatrucha (MS-13). En el mismo se afirma que esa estructura habría dejado de realizar cobros de extorsión y se exhorta a la población a denunciar a quienes continúen exigiendo dinero en su nombre.

El jefe de operaciones de la Daet, Christian Nolasco, explicó que, aunque el documento continúa bajo análisis, las estadísticas de la unidad reflejan que hasta ahora no han capturado a integrantes de esa organización por el delito de extorsión. “Directamente una extorsión y con un capturado por parte de la Mara MS-13. Es decir, sí, hemos recibido denuncias por parte de ciudadanos que esa estructura que están extorsionando, pero nosotros no hemos capturado a una persona de esa banda criminal extorsionando en lo que va de la creación de la Daet. Y le estoy comentando que llevamos 115 detenidos ya”, manifestó.

El oficial detalló que durante los operativos sí han detenido a presuntos miembros de la MS-13 por otros delitos, como tráfico de drogas, portación de armas de fuego y asociación para delinquir, mientras continúan las diligencias para determinar quién elaboró y distribuyó el documento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Pero no deja de tener cierta razón en el contenido del documento. Porque, le vuelvo a repetir, llevamos 115 detenidos en lo que va de la creación de la Daet y hemos capturado a miembros de la Mara MS-13, pero ninguno lo hemos capturado por extorsión”, añadió.

La carta comenzó a circular en distintos puntos de Tegucigalpa y está fechada el 29 de julio de 2026. En el texto, firmado como "Mara MS-13", se dirige a propietarios de negocios y al sector transporte, asegurando que la organización ya no realiza cobros extorsivos y pidiendo a la ciudadanía denunciar a quienes continúen exigiendo dinero utilizando el nombre de la estructura criminal.