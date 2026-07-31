Dólar podría superar los 27 lempiras en Honduras en próximos meses

San Pedro Sula, Cortés

El precio de venta del dólar podría alcanzar los 27 lempiras en Honduras en los próximos meses, impulsado por diversos factores que inciden en el comportamiento del mercado cambiario. Entre ellos figuran la oferta y demanda de divisas, el desempeño de las exportaciones e importaciones, el ingreso de remesas familiares, la política monetaria y el nivel de reservas internacionales administradas por el Banco Central de Honduras (BCH). La evolución del tipo de cambio dependerá del comportamiento de estas variables, así como del contexto económico nacional e internacional. Analistas consideran que las presiones sobre el mercado de divisas pueden intensificarse en determinados períodos, aunque el BCH cuenta con mecanismos para administrar el régimen cambiario y contribuir a la estabilidad del mercado.

Actualmente, el tipo de cambio de referencia se ubica en 26.7932 lempiras para la compra y 26.9272 lempiras para la venta, de acuerdo con las publicaciones oficiales del BCH. Si se mantiene la tendencia de depreciación gradual del lempira frente al dólar, el valor de venta podría superar la barrera de los 27 lempiras en los próximos meses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el Pulso Económico del BCH, al 20 de julio de 2026 el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) se situó en 26.7657 lempiras por dólar, lo que representa una depreciación acumulada de 1.49% respecto al cierre de 2025, cuando la cotización era de 26.3737 lempiras por dólar. En otras palabras, durante este año el lempira ha perdido valor de forma gradual frente a la moneda estadounidense, por lo que ahora se necesitan más lempiras para comprar un dólar. El informe también indica que la depreciación interanual del lempira fue de 2.09%, una variación inferior al 5.95% registrado en el mismo período del año anterior. Esto refleja que, aunque la moneda nacional continúa depreciándose frente al dólar, el ritmo de esa pérdida de valor ha sido menor que el observado hace un año. “Si puede llegar el dólar a 27, técnicamente si, claro que si, es una posibilidad como cualquier otro nivel cambiario, aunque la pregunta es no si llegará, sino que condiciones macroeconómicas lo están llevando a ese nivel, y si ese movimiento seria ordenado o desordenado”, aseveró a LA PRENSA Lenin Palencia, empresario y economista. Sostuvo que entre los factores que influyen en el comportamiento del dólar está la oferta de divisas provenientes principalmente de las remesas familiares, exportaciones, Inversión Extranjera Directa y el turismo. La demanda de dólares está impulsada por las exportaciones, el pago de deuda externa, la compra de combustible y de bienes de capital. “Pero también en este país, hemos observado que la demanda de dólares también esta presionada por el tema de la especulación, personas que creen que vamos a entrar a una crisis, y sin necesitar dólares para nada, empiezan a comprar dólares, eso le esta causando un daño a la economía, causando una presión a la demanda”, agregó Palencia.

Made with Visme Infographic Maker

El comportamiento del dólar a nivel internacional es otro factor, especialmente frente a las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y las reservas internacionales del BCH. “son raros los países que vas a encontrar un nivel de reserva que supera seis veces las importaciones mensuales, el estándar internacional que se considera sano es tres meses de importación, cualquier país que tiene mas de esto es un país solido que permite una mejor estabilidad cambiaria”. Al 24 de julio de 2026, la acumulación de las reservas internacionales netas se ubicó en $1,165.8 millones respecto al 27 de enero, mientras la cobertura de importaciones se mantuvo en 6.6 meses. Palencia detalló que el ritmo de devaluación sigue siendo el mismo que se ha tenido en los últimos cinco años, pero es natural. “A mi lo que me preocupa es si esta tendencia de devaluación se va a contener, se va a revertir o va a continuar con un ritmo de 2%, 3% o 4%, porque eso nos indicaría que el país no esta creciendo en temas de desarrollo económico o en exportaciones, gracias a Dios nosotros tenemos un impresionante flujo de remesas familiares, pero, la economía del país no puede estar soportada en la voluntad de hondureños en el extranjero, la única manera de contribuir es cuando tengamos una verdadera generación de empleo y una industria de productos y servicios exportables”, puntualizó.

Mecanismo de subasta de divisas

A través del mecanismo de subasta de divisas, el BCH ha logrado controlar la demanda. Este sistema, vigente desde 1994 hasta 2021 y retomado en abril de 2023, ha generado críticas entre empresarios y comerciantes que consideran que la medida limita la capacidad de adquirir dólares para cumplir con pagos de importaciones. Sin embargo, Palencia afirma que este sistema ha sido exitoso: de no tenerlo y depender solo de la oferta y demanda, habría una tasa cambiaria más alta. La inflación interanual se desaceleró en junio de 2026 a 5.83%, frente al 6.09% registrado en mayo. Según el BCH, la reducción responde principalmente a choques de oferta transitorios, aunque la inflación aún se mantiene por encima del rango de tolerancia de mediano plazo de 3% a 5%. Honduras recibió $6,515.4 millones de dólares en remesas familiares durante el primer semestre de 2026 (enero a junio), registrando un crecimiento interanual del 12.3% en comparación con el mismo período de 2025. Al 16 de julio, el BCH registra $7,127.0 millones en remesas. Rafael Delgado, economista y expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, explicó que hasta ahora ha sido una mini devaluación del lempira frente al dólar en todo el año. “Ya nos vamos acercando, podemos llegar, es mas podemos sobrepasar los 27 lempiras por el dólar”, acotó. En enero de este año el dólar estaba en 26.54 lempiras; en febrero aumentó a 26.60; en marzo, a 26.65 lempiras; en abril, a 26.70 lempiras; en mayo, a 26.76 lempiras; y en junio, a 26.82 lempiras. Delgado indicó que se está cubriendo en gran medida la demanda de dólares en el mercado nacional; sin embargo, la especulación por una futura devaluación podría estar impulsando la caída en el precio del lempira.