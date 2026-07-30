Por su salud y edad, dan arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa Adán Fúnez

Tocoa, Colón

Una jueza resolvió este jueves conceder arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez , acusado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato del defensor ambiental Juan López , ocurrido en septiembre de 2024 en Colón.

La medida sustituye la prisión preventiva que enfrentaba el exfuncionario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La decisión fue tomada luego de que la defensa de Adán Fúnez solicitara una revisión de las medidas cautelares, argumentando que el exalcalde presenta problemas de salud y que su permanencia en un centro penitenciario representaba un riesgo debido a su condición médica y edad.

Tras analizar los argumentos presentados, la jueza determinó modificar la medida y permitir que Fúnez continúe el proceso penal desde su vivienda, bajo las restricciones establecidas por el tribunal.

La resolución generó rechazo entre la representación legal de las víctimas. La abogada Kimberly Andino, apoderada del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, calificó la decisión como “lamentable” y cuestionó que sea proporcional a la gravedad de los delitos imputados.

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Andino señaló que Fúnez es acusado por los delitos de asesinato de Juan López y asociación para delinquir, por lo que consideró que el cambio de medida podría representar un riesgo para la familia del ambientalista y para las personas que integran el comité defensor del territorio.

La representante legal de las víctimas aseguró que continuarán con las acciones judiciales correspondientes para solicitar que se revise nuevamente la medida cautelar y que estarán vigilantes del desarrollo del proceso, que aún debe avanzar hacia la audiencia preliminar y posteriormente al juicio oral y público.