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Honduras implementará nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología RFID

El Gobierno anunció un nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología RFID que incluirá 40 puntos de control y nuevas placas para más de 990 mil vehículos

Honduras implementará nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología RFID

El Gobierno implementará un sistema de identificación vehicular con tecnología RFID e instalará 40 puntos de control en carreteras, además de entregar nuevas placas a más de 990 mil vehículos.
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras anunció este jueves la implementación de un nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología RFID, una iniciativa impulsada por el presidente Nasry Asfura que busca fortalecer el control y la detección de vehículos en las carreteras del país mediante herramientas tecnológicas.

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El proyecto contempla la instalación de 40 puntos de control estratégicamente ubicados, desde donde las autoridades podrán identificar vehículos mediante la tecnología de radiofrecuencia (RFID), con el propósito de modernizar los sistemas de seguridad y supervisión vial.

Como parte de la iniciativa, también está prevista la entrega de nuevas placas vehiculares para más de 990 mil automotores, con el fin de incorporar la tecnología necesaria para el funcionamiento del nuevo sistema de identificación.

De acuerdo con la información oficial, la modernización forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad en el país mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan un mejor control del parque vehicular.

Con este proyecto, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de seguridad apoyado en la tecnología, integrando un sistema moderno de identificación vehicular que facilitará el monitoreo y control de los automotores que circulan en Honduras.

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Redacción La Prensa
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