Honduras implementará nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología RFID

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras anunció este jueves la implementación de un nuevo sistema de identificación vehicular con tecnología RFID, una iniciativa impulsada por el presidente Nasry Asfura que busca fortalecer el control y la detección de vehículos en las carreteras del país mediante herramientas tecnológicas.

El proyecto contempla la instalación de 40 puntos de control estratégicamente ubicados, desde donde las autoridades podrán identificar vehículos mediante la tecnología de radiofrecuencia (RFID), con el propósito de modernizar los sistemas de seguridad y supervisión vial.

Como parte de la iniciativa, también está prevista la entrega de nuevas placas vehiculares para más de 990 mil automotores, con el fin de incorporar la tecnología necesaria para el funcionamiento del nuevo sistema de identificación.

De acuerdo con la información oficial, la modernización forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad en el país mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan un mejor control del parque vehicular.

Con este proyecto, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de seguridad apoyado en la tecnología, integrando un sistema moderno de identificación vehicular que facilitará el monitoreo y control de los automotores que circulan en Honduras.