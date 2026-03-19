Empresa alemana fabricará placas vehiculares en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La falta de placas vehiculares es una problemática que ha afectado a Honduras desde mediados de 2023, cuando el país se quedó sin placas para vehículos particulares. Un año después, también se agotaron las destinadas a motocicletas y actualmente existe una mora aproximada de 833,000 vehículos. Ante esta situación, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó este jueves que una compañía alemana instalará próximamente su fábrica en Honduras, con el objetivo de producir placas vehiculares en suelo nacional y dar una solución a la crisis que afecta al país.

"Nos hacen falta y necesitaremos alrededor de 1.5-1.7 millones de placas. Hoy, la placa que tenemos se va a conservar; actualmente, alrededor de 2 millones de carros circulan con esa placa. Esta tiene un SIM Card que se activa solamente en los puntos donde vamos a poner identificadores. Ese SIM Card se activa y nos dará información sobre si es un auto robado o un vehículo que tiene placas que no le pertenecen”, señaló Asfura. El presidente hondureño también recalcó la importancia de que los vehículos estén debidamente identificados, especialmente ante el aumento de delitos en el país. Hasta el 31 de enero de este año, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad a LA PRENSA, mediante solicitud de información, la institución mantiene una deuda pendiente de 414,935 placas metálicas para motocicletas y 329,927 para vehículos particulares. Actualmente, estas unidades circulan con permisos provisionales emitidos en papel.