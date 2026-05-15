Hoy arrancan los carnavalitos por la Feria Isidra y Gran Carnaval de La Ceiba

Los esperados "carnavalitos" arrancan este viernes 15 de mayo, marcando el inicio oficial de la Feria Isidra de La Ceiba, norte de Honduras, para llenar de ritmo, color y gastronomía cada rincón de la ciudad, calentando motores para el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.
La fiesta comienza por partida doble este viernes en honor a San Isidro, santo patrón de los ceibeños, inaugurando las festividades en el mercado San Isidro y de forma simultánea en la colonia Las Delicias.
La fiesta carnavalesca diaria continuará mañana sábado 16 de mayo en barrio Danto, colonia Pineda y barrio La Julia. El domingo 17 de mayo el ambiente de carnaval se traslada a Bella Vista y El Búfalo. El lunes 18 de mayo será en colonia Pizaty y Esquipulas.
Asimismo el martes 19 de mayo en colonia Lempira y Miramar. El miércoles 20 de mayo en colonia Sinaí y Carmen Elena. El jueves 21 de mayo en colonia Menonita #2 y barrio Inglés, finalizando el viernes 22 de mayo en el populoso barrio La Isla.
Desfile de carrozas y concierto internacional
La máxima cumbre de la alegría llegará el sábado 23 de mayo. La jornada comenzará con el espectacular desfile de carrozas y comparsas, el cual contará con coloridas delegaciones internacionales.
Al caer la noche, la icónica avenida San Isidro se convertirá en un escenario gigante. Este año, la cartelera internacional está de lujo con Farruko: El reconocido reguetonero puertorriqueño qu llega con todos sus éxitos para hacer vibrar a La Ceiba.
Asimismo La Makina directamente desde Puerto Rico para poner a todos a bailar con su merengue contagioso. Mintras que, Raffy, el talentoso orgullo nacional será el encargado de abrir este gran concierto, prometiendo una fiesta que se extenderá hasta el amanecer.
El carnaval también será amenizado por diversos grupos musicales nacionales. La mesa está servida, la seguridad está garantizada y el ambiente ceibeño listo para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros en la fiesta carnavalesca más alegre de Honduras.
El pasado 9 de mayo fue la coronación de las nuevas soberanas de los ceibeños, Kimberly Rosales, reina de la feria isidra y Destereen Gonzáles reina del Gran Carnaval Internacional. Asimismo las reinas infantiles de la feria, Juliana Reyes y Solange Stephania Ponce.
Además se cuenta con la participación de Karla Ramírez, reina del aniversario de La Ceiba, que será este 23 de agosto y Shirley James, reina del turismo.
Inauguración de la ExpoAgaa
Las actividades ganaderas también dicen "presente" desde este viernes se inaugura oficialmente la ExpoAgaa 2026, que promete múltiples actividades ganaderas, exposiciones y un ambiente familiar.
Para cerrar con broche de oro su primer día, la noche estará amenizada por el contagioso ritmo del grupo musical Los Roland, garantizando una velada inolvidable.