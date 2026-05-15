Hoy arrancan los carnavalitos por la Feria Isidra y Gran Carnaval de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Los esperados "carnavalitos" arrancan este viernes 15 de mayo, marcando el inicio oficial de la Feria Isidra de La Ceiba, norte de Honduras, para llenar de ritmo, color y gastronomía cada rincón de la ciudad, calentando motores para el Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026.

La fiesta comienza por partida doble este viernes en honor a San Isidro, santo patrón de los ceibeños, inaugurando las festividades en el mercado San Isidro y de forma simultánea en la colonia Las Delicias.

La fiesta carnavalesca diaria continuará mañana sábado 16 de mayo en barrio Danto, colonia Pineda y barrio La Julia. El domingo 17 de mayo el ambiente de carnaval se traslada a Bella Vista y El Búfalo. El lunes 18 de mayo será en colonia Pizaty y Esquipulas.

Asimismo el martes 19 de mayo en colonia Lempira y Miramar. El miércoles 20 de mayo en colonia Sinaí y Carmen Elena. El jueves 21 de mayo en colonia Menonita #2 y barrio Inglés, finalizando el viernes 22 de mayo en el populoso barrio La Isla.