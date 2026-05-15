Sector mipyme pide mantener apoyo eléctrico a pequeños negocios

Efraín Rodríguez, líder de<b> mipymes,</b> explicó que la medida de focalización del subsidio es importante porque la Enee requiere una mejor administración, sin que se privatice y manteniendo su carácter público.Sin embargo, indicó que muchas microempresas del sector informal serán afectadas, sobre todo en el área de alimentos, al perder ese beneficio. “Se debe analizar cada caso para que la empresa siempre tenga esa labor social en beneficio del pueblo. Ojalá la administración sea eficiente y que tampoco vaya comprometida con <b>grupos políticos</b>”.Rodríguez agregó que el Gobierno debe evaluar reducir el subsidio en un 50% y no eliminarlo por completo para miles de abonados que enfrentan grandes cargas financieras. “Es importante que mejoren sus finanzas para que tengan precios estables y justos en las tarifas, que no haya tantos <b>racionamientos </b>y que también nosotros tengamos más competitividad. No podemos seguir con estos problemas de racionamientos y compras de energía sobrevalorada”.