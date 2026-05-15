Sector mipyme pide mantener apoyo eléctrico a pequeños negocios

San Pedro Sula, Cortés

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la Secretaría de Energía (SEN) desarrollaron un proceso técnico basado en información operativa, comercial y georreferenciada del sistema eléctrico, mediante el cual realizaron una segmentación, categorización y focalización de usuarios residenciales.

La reducción de un 40% de los beneficiarios del subsidio eléctrico por parte del Gobierno es una medida obligatoria si se busca continuar con el saneamiento de las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Sin embargo, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa considera que el proceso debe revisarse de manera detallada y plantea que el subsidio no sea eliminado por completo para estos abonados, sino reducido parcialmente.

Como resultado del modelo técnico de focalización, se determinó un universo aproximado de 324,638 beneficiarios, lo que permitirá optimizar la asignación de recursos públicos, con un costo estimado de 217,965,324 lempiras.

De acuerdo con datos oficiales, entre 800,000 y 900,000 abonados mensuales recibían el subsidio desde 2022, lo que representaba un desembolso promedio de entre 295 millones y 312 millones de lempiras. No obstante, informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) detectaron irregularidades, entre ellas usuarios con dos y hasta tres contadores beneficiados simultáneamente.

El decreto 12-2026, publicado el 2 de mayo de 2026, establece la continuidad del proceso de focalización del subsidio eléctrico. “La Enee, en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN) y otras instituciones del sector público, deberán continuar con el proceso de profundización de la focalización de dicho subsidio para que el mismo sea recibido por las familias de ingresos precarios en pobreza extrema”, indica el documento.

El subsidio eléctrico continuará vigente para usuarios residenciales con consumos iguales o inferiores a 150 kWh. Además, el decreto instruye a la Secretaría de Finanzas (Sefin) a cubrir el 60% del costo del beneficio. El esquema de financiamiento mantendrá su estructura de cofinanciamiento: el 60% del costo total será cubierto por la Sefin y el 40% restante será absorbido mediante mecanismos de subsidio cruzado dentro del sistema comercial de la Enee.

La normativa también exceptúa a clientes comerciales integrados a la red de baja tensión con consumos iguales o inferiores a 3,000 kWh, entre ellos micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, el decreto instruye a la estatal eléctrica a habilitar un mecanismo de revisión y atención de solicitudes para usuarios que consideren haber sido excluidos del proceso de focalización. “El mecanismo evaluará técnicamente las condiciones socioeconómicas y de consumo de los solicitantes, conforme al modelo desarrollado por la estatal eléctrica junto con la SEN”, añade el texto oficial.

La medida tiene aplicación inmediata. Más de 600,000 abonados que recibían la ayuda y que no calificaron bajo los nuevos criterios de vulnerabilidad económica dejaron de percibir el subsidio y comenzarán a pagar el valor total de su consumo eléctrico. En contraste, los 324,638 hogares focalizados mantendrán el beneficio durante mayo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.

Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), considera que los 324,000 hogares identificados son la cantidad de abonados que deben recibir el subsidio. “Además, la Enee está quebrada; quien tiene que subsidiar es el Estado en sí, no la Enee”.

Sikaffy señaló que la Enee registra pérdidas del 39% y que cada punto porcentual equivale a 30 millones de lempiras en pérdidas mensuales. “Que se pierden en la red, que se la roban, la ineficiencia del sistema se traga todos esos millones”, aseveró a LA PRENSA.

El informe de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) correspondiente al tercer trimestre de 2025 identificó inconsistencias en la aplicación del subsidio. Entre ellas, usuarios residenciales con consumos superiores a 150 kilovatios hora (kWh) favorecidos con el beneficio, abonados de los sectores industrial, municipal, gubernamental y comercial incluidos en el programa, así como claves duplicadas en códigos de transacción derivadas de refacturaciones y ajustes.

Alejandro Kaffati, asesor de Política Económica del Cohep, manifestó a LA PRENSA que reducir el subsidio eléctrico únicamente a personas en condición de pobreza o pobreza extrema es una medida orientada a ayudar a las familias más vulnerables, que debía ser el objetivo inicial.

“Al Gobierno le costaba alrededor de 2,500 millones de lempiras anuales el subsidio de la energía eléctrica como estaba concebido anteriormente y esa es una carga alta en las condiciones financieras que tiene el país. Es una medida correcta y se deben hacer evaluaciones y monitoreos constantes para determinar si se continúa con este tipo de medidas más allá del 30 de junio, como dice el decreto”, puntualizó Kaffati.