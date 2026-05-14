Más de 600,000 abonados quedaron fuera del subsidio eléctrico

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-subsidio-energia-electrica-focalizacion-2026-DI30381013" target="_blank">El subsidio eléctrico </a>continuará para usuarios residenciales con consumos iguales o inferiores a 150 kilovatios hora (kWh). Además, instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a cubrir el 60% del costo del beneficio.El decreto señala que la<b> Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee)</b>, la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la Secretaría de Energía desarrollaron un proceso técnico basado en información operativa, comercial y georreferenciada del sistema eléctrico, mediante el cual realizaron una segmentación, categorización y focalización de los usuarios residenciales.Como resultado del modelo técnico de <b>focalización, </b>se determinó un universo aproximado de 324,638 beneficiarios, lo que permitirá optimizar la asignación de recursos públicos, con un costo estimado de 217,965,324 lempiras.El esquema de financiamiento del subsidio mantiene su estructura de cofinanciamiento: el 60% del costo total será cubierto por la<b> SEFIN</b> y el 40% restante será absorbido mediante mecanismos de subsidio cruzado dentro del sistema comercial de la Enee.El decreto exceptúa a los clientes comerciales integrados a la red de baja tensión con consumos iguales o inferiores a 3,000 kWh, entre ellos <b>micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).</b>La medida tiene aplicación inmediata. Los más de 600,000 abonados que recibían la ayuda y que no calificaron bajo los nuevos criterios de vulnerabilidad económica <b>dejaron de recibir el subsidio</b> y comenzarán a pagar el valor total de su consumo eléctrico. En contraste, los 324,638 hogares focalizados mantendrán el beneficio durante mayo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.“Se instruye a la Enee para que habilite un mecanismo de revisión y atención de solicitudes de usuarios que consideren haber sido excluidos del proceso de focalización del subsidio eléctrico”, agrega el documento.<b> El mecanismo evaluará técnicamente las condiciones socioeconómicas</b> y de consumo de los solicitantes, conforme al modelo desarrollado por la estatal eléctrica junto con la SEN.