Más de 600,000 abonados quedaron fuera del subsidio eléctrico

Tegucigalpa, Honduras

Más de 600,000 abonados de energía eléctrica quedaron fuera del subsidio tras la publicación del Decreto Ejecutivo 12-2026 sobre la focalización del beneficio, reduciendo el universo de beneficiarios de unos 900,000 a 324,638 usuarios. El decreto 12-2026, publicado el 2 de mayo de 2026 en La Gaceta, establece la continuidad del proceso de focalización del subsidio eléctrico. “La Enee, en conjunto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN) y otras instituciones del sector público, deberán continuar con el proceso de profundización de la focalización de dicho subsidio para que el mismo sea recibido por las familias de ingresos precarios en pobreza extrema”, indica el documento.

El subsidio eléctrico continuará para usuarios residenciales con consumos iguales o inferiores a 150 kilovatios hora (kWh). Además, instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a cubrir el 60% del costo del beneficio. El decreto señala que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) y la Secretaría de Energía desarrollaron un proceso técnico basado en información operativa, comercial y georreferenciada del sistema eléctrico, mediante el cual realizaron una segmentación, categorización y focalización de los usuarios residenciales. Como resultado del modelo técnico de focalización, se determinó un universo aproximado de 324,638 beneficiarios, lo que permitirá optimizar la asignación de recursos públicos, con un costo estimado de 217,965,324 lempiras. El esquema de financiamiento del subsidio mantiene su estructura de cofinanciamiento: el 60% del costo total será cubierto por la SEFIN y el 40% restante será absorbido mediante mecanismos de subsidio cruzado dentro del sistema comercial de la Enee. El decreto exceptúa a los clientes comerciales integrados a la red de baja tensión con consumos iguales o inferiores a 3,000 kWh, entre ellos micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). La medida tiene aplicación inmediata. Los más de 600,000 abonados que recibían la ayuda y que no calificaron bajo los nuevos criterios de vulnerabilidad económica dejaron de recibir el subsidio y comenzarán a pagar el valor total de su consumo eléctrico. En contraste, los 324,638 hogares focalizados mantendrán el beneficio durante mayo, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. “Se instruye a la Enee para que habilite un mecanismo de revisión y atención de solicitudes de usuarios que consideren haber sido excluidos del proceso de focalización del subsidio eléctrico”, agrega el documento. El mecanismo evaluará técnicamente las condiciones socioeconómicas y de consumo de los solicitantes, conforme al modelo desarrollado por la estatal eléctrica junto con la SEN.

La CREE detectó irregularidades en el subsidio eléctrico

Desde su implementación en 2022, entre 800,000 y 900,000 abonados mensuales han recibido el subsidio, lo que representa un desembolso promedio de entre 295 millones y 312 millones de lempiras. Sin embargo, informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) detectaron irregularidades, entre ellas usuarios con dos y hasta tres contadores recibiendo el beneficio. El informe de la CREE correspondiente al tercer trimestre de 2025 también identificó inconsistencias en la aplicación del subsidio. Entre ellas, usuarios residenciales con consumos superiores a 150 kWh favorecidos con el beneficio; abonados de los sectores industrial, municipal, gubernamental y comercial incluidos en el programa; así como claves duplicadas en códigos de transacción producto de refacturaciones y ajustes. Ante esta situación, empresarios, representantes de mipymes e incluso el sindicato de la Enee solicitaron revisar el subsidio y focalizarlo en las familias que realmente lo necesitan.

No se puede regalar la energía, dicen expertos

Samuel Rodríguez, experto en energía, explicó a este rotativo que no se debería “regalar” energía eléctrica a costa de otros consumidores, especialmente cuando el 15% del país aún no tiene acceso al servicio.