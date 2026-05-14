Retrasos en bulevar Infop-Providencia generan críticas ciudadanas

San Pedro Sula, Honduras

“Y el bulevar de Infop-Providencia ni lo mencionan, ya va para cuatro años. Algo raro pasó o está pasando con ese proyecto. Al empezar las lluvias vienen las excusas...”, es el reclamo de Ángel Santos Padilla en una de las publicaciones del alcalde Roberto Contreras en redes sociales.

Como Ángel, son muchos los sampedranos que cuestionan el avance de la obra, que lleva más de un año en construcción y ha acumulado varias promesas de entrega incumplidas.

El proyecto tiene un costo de 81,005,463.62 lempiras. Fue licitado y adjudicado hace más de doce meses. Con esta pavimentación se busca ofrecer una alternativa al bulevar del Sur y contribuir a reducir el congestionamiento vehicular en la zona.

En noviembre se habilitó un primer tramo del proyecto, desde el Infop, a la altura del bulevar de la 33 calle, hasta la residencial Palos Verdes, donde se ubica el hospital San Juan de Dios.

Al recorrer la obra se observa que el tramo inaugurado está pavimentado e iluminado desde Infop hasta la colonia Palos Verdes; sin embargo, después de ese sector el panorama cambia.

Actualmente hay maquinaria y personal trabajando en las medianas y en el colector de aguas lluvias. Pobladores denuncian que parte del pavimento que ya había sido construido fue intervenido nuevamente para instalar tuberías de una colonia en desarrollo en el sector.

La preocupación de los vecinos es que, con la llegada de las lluvias, la situación se complique y el paso se vuelva intransitable.

“Y el bulevar del Infop ya vienen las lluvias y no terminan eso”, expresó Dani Cruz.

“Cuatro años lleva ya con el tramo de Infop a Chamelecón; terminaron primero el puente de Villanueva”, manifestó Walter Moncada.

Sobre la obra se han mencionado varias fechas de entrega. Inicialmente se anunció que el bulevar sería entregado en febrero; sin embargo, esto no fue posible debido a las lluvias, según explicaron encargados de infraestructura.

Posteriormente, las autoridades indicaron que en abril se concluiría la capa de rodadura y que los trabajos hidráulicos finalizarían en mayo; no obstante, el retraso continúa siendo evidente.