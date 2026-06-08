Matan a balazos a dueño de car wash en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro

El dueño de un car wash fue asesinado a disparos la tarde de este lunes en el barrio Montevideo, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Charly Grant, quien administraba el negocio car wash Centroamericano.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en circunstancias aún no establecidas, cuando sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones.

En un intento por salvarle la vida, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

El hecho ha generado consternación entre vecinos y conocidos del sector, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con los responsables.