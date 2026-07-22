Maduro defenderá su inmunidad en noviembre para evitar ir a juicio en 2027

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

El juez federal a cargo del caso del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, propuso este miércoles que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027, una vez resuelta la petición de inmunidad que prevé presentar la defensa, en una audiencia en la que ambos acusados presentaron un mejor aspecto que en las anteriores comparecencias. El político venezolano apareció más delgado, pero con buen aspecto, en una sala de la planta 23 del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se podía ver el 'skyline' de la Gran Manzana de fondo y estaba repleta de periodistas, de civiles curiosos y juristas.

Maduro, que mantiene su característico bigote y su pelo un poco canoso -aunque mejor cortado que la última vez-, llegó caminando con normalidad y sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias. Flores lució también un mejor aspecto que en las otras sesiones. Vistió el mismo uniforme de color caqui que su esposo, con el pelo teñido, una coleta y gafas.

Un juez que volvió a mostrar signos de fatiga

El que sí entró cojeando fue el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, que volvió a mostrar una voz fatigada y con dificultades para proyectarla, por lo que se vio obligado en más de una ocasión a detenerse para beber agua. Estas dificultades han reavivado las dudas entre algunos juristas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de gran complejidad técnica. Hellerstein, nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York por el expresidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001), es un especialista en casos complejos, de alto perfil, y ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.

Un juicio condicionado a la petición de inmunidad