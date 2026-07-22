Tres cracks fuera: FIFA causa revuelo con el 11 ideal del Mundial 2026

Haaland, Messi y Vozinha, entre los más destacados, sin embargo varias estrellas que destacaron no aparecen en la lista.
Vozinha (Cabo Verde) El veterano guardameta fue una de las grandes revelaciones del Mundial con actuaciones decisivas bajo los tres palos, liderando la histórica participación de Cabo Verde y ganándose un lugar en el once ideal de los aficionados.
Lisandro Martínez (Argentina), contundencia, liderazgo y una impecable salida de balón. El defensor argentino fue una pieza fundamental en la solidez defensiva de la Albiceleste.
Marc Cucurella, incansable en defensa y ataque, el lateral español destacó por su intensidad, solidez defensiva y constante participación ofensiva durante todo el torneo.
Pedro Porro, su profundidad por la banda derecha, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque lo convirtieron en uno de los laterales más destacados del campeonato.
Dayot Upamecano, uno de los centrales más fiables del Mundial, imponiéndose en los duelos, liderando la zaga francesa y siendo clave en el recorrido de su selección.
Jude Bellingham, dominó el centro del campo inglés con personalidad y llegada al área, cerrando un Mundial sobresaliente con 7 goles y 1 asistencia.
Michael Olise, su talento por la banda derecha fue determinante gracias a sus 7 asistencias, la mejor marca del Mundial, además de su capacidad para generar peligro constante.
Rodri, el cerebro de España fue el equilibrio del equipo durante todo el campeonato, manejando el ritmo de los partidos y destacando por su precisión en la distribución y liderazgo fue el balón de Oro del Mundial.
Mbappé fue la gran figura ofensiva del campeonato al conquistar la Bota de Oro con 10 goles y 4 asistencias.
Erling Haaland confirmó su condición de goleador de élite con 7 goles, liderando el ataque de una Noruega que firmó su mejor participación mundialista en décadas.
Messi volvió a marcar diferencias en su último Mundial con 8 goles y 4 asistencias, siendo el segundo máximo goleador del torneo y el gran líder de la Albiceleste en su camino hasta las rondas finales.
Este es el mejor 11 del Mundial 2026 por votación de los aficionados.
España se coronó campeón del Mundial tras vencer 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres.
Unai Simón. Cubarsí y Yamal no fueron incluidos en el 11 ideal del Mundial, pese a su gran Mundial con España.